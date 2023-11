Apple annonce le Swift Student Challenge 2024

Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoyait d'organiser son prochain concours Swift pour étudiants en février 2024. C'est la première fois que l'entreprise donne un préavis pour que les étudiants aient le temps de se préparer. Le Swift Student Challenge est toujours le même, les apprentis développeurs doivent créer un projet innovant à l'aide de l'application Swift Playgrounds.

Les étudiants "Apple" à l'honneur

Cette année, le Swift Student Challenge comptera 350 lauréats, et une catégorie récompensera 50 lauréats distingués pour leurs travaux exceptionnels. Tous les lauréats seront invités au siège d'Apple à Cupertino, en Californie, où ils pourront entrer en contact avec leurs pairs et l'équipe Apple.

Chez Apple, nous pensons que tout le monde peut apprendre à coder et à créer des applications, et nous sommes fiers de soutenir et de récompenser chaque année les étudiants développeurs en herbe avec le Swift Student Challenge", déclare Susan Prescott, vice-présidente d'Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial et du marketing pour l'éducation et l'entreprise. "Nous savons que les étudiants sont impatients d'acquérir des compétences en codage pour relever les défis qui leur tiennent à cœur - qu'il s'agisse de créer une application pour aider leurs camarades à identifier les ressources en matière de santé mentale ou de soutenir les efforts de développement durable sur le campus - et qu'ils veulent savoir comment s'y prendre. Apple publie de nouvelles ressources de codage pour les étudiants et les éducateurs, collabore avec ses partenaires communautaires sur des programmes Swift dédiés et annonce à l'avance le calendrier du Swift Student Challenge pour 2024. Nous sommes impatients de voir les applications que les étudiants soumettront l'année prochaine.

Apple organise régulièrement un concours Swift pour les étudiants, mais il est généralement annoncé en même temps que les dates de la WWDC. Les gagnants précédents ont été invités à assister à la Worldwide Developers Conference 23. Apple indique que les 50 lauréats distingués de cette année seront invités à Cupertino "l'été prochain", soit très certainement la WWDC 24 qui verra naître iOS 18.



À partir de février 2024, les étudiants auront trois semaines pour soumettre leurs applications à Apple. L'entreprise américaine évalue les candidatures en fonction des réalisations techniques, de la créativité des idées et du contenu des réponses écrites expliquant le projet. Les étudiants peuvent s'inscrire sur le site web Apple Developer pour être informés de l'ouverture des soumissions.



Parallèlement au Swift Student Challenge, Apple lance de nouveaux projets "Everyone Can Code" que les étudiants peuvent utiliser pour apprendre à créer des applications et affiner leurs compétences en matière de développement d'applications. Les nouveaux projets consistent à concevoir une application simple, à construire avec objets natifs et des formes personnalisées et à concevoir une icône d'application.