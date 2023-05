Apple notifie les gagnants du Swift Student Challenge de la WWDC 2023

Un peu moins d'un mois avant la WWDC 23, Apple a commencé à notifier les gagnants du Swift Student Challenge de cette année, les candidats pouvant vérifier leur statut sur le site web d'Apple. Comme l’an dernier, les élus recevront quelques cadeaux intéressants, voire très intéressants.

Les étudiants à l'honneur

En effet, les heureux gagnants recevront des vêtements d'extérieur exclusifs pour la WWDC 2023, des AirPods Pro, un jeu de pin's personnalisé et un an d'adhésion au programme des développeurs Apple.

Les dates de la WWDC 23

La WWDC 2023 se tiendra en ligne du 5 au 9 juin, et les sessions et autres contenus seront disponibles gratuitement sur le site web d'Apple et dans l'application Apple Developer. Une journée spéciale en personne sera également organisée à l'Apple Park le 5 juin pour les développeurs sélectionnés au hasard, afin qu'ils puissent assister à la keynote, profiter des activités de la soirée, et plus encore. Ce sera évidemment l’occasion de découvrir iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et autre macOS 14. On attend également la présentation du premier casque AR/VR d’Apple.



Le défi annuel consiste à demander aux étudiants de créer un projet Swift Playgrounds, et Apple juge les candidatures sur la base des compétences techniques et de la créativité.