iOS 17 va se concentrer sur des améliorations majeures sur les apps déjà existantes

Nous sommes plus qu'à quelques semaines avant l'annonce d'iOS 17, la grande mise à jour de la rentrée va être dévoilée dans le cadre de l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023 qui aura lieu le 5 juin en soirée. Plus on approche de la date et plus les rumeurs divulguent de précieuses informations à propos de la future mise à jour logicielle pour l'iPhone.

iOS 17, des améliorations sur les applications existantes

Plusieurs indiscrétions l'avaient annoncé, les développeurs d'Apple ont énormément travaillé sur le casque AR/VR qui devrait être dévoilé à la WWDC 2023. Tout cet investissement a sans surprise détournée les équipes d'autres projets (dont iOS 17) pendant une longue durée, résultat, nous n'aurons pas de grandes nouveautés logicielles révolutionnaires comme ça a pu être le cas avec les widgets d'iOS 14 ou encore les Live Activites d'iOS 16 sur l'écran de verrouillage et la Dynamic Island.



Toutefois, d'après Mark Gurman de Bloomberg, iOS 17 apportera tout de même son lot de nouveautés, mais essentiellement dans des applications Apple qu'on utilise déjà depuis plusieurs années. Le journaliste affirme que l'application Wallet et Localiser vont obtenir de grands changements et peut-être l'ajout de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux boutons.

Pour se conformer à la loi sur les marchés numériques, Gurman a également prédit que les stores tiers ne seraient accessibles qu'en Europe. Autrement dit, les États-Unis et les autres pays hors Europe resteront sur l'ancien système : une distribution d'applications exclusivement sur l'App Store. Visiblement, Apple attend d'être obligé de changer sa politique pour avancer sur ce terrain.



Autre révélation, le journaliste explique que les développeurs qui voudront être présents en dehors de l'App Store devront payer un supplément financier. Sur quoi Apple se basera pour justifier cette "taxe store tiers" ? Impossible de le savoir pour l'instant, mais il pourrait s'agir d'une démarche de dissuasion pour que les applications restent en exclusivité sur l'App Store et ne soient pas accessibles sur d'autres stores disponibles dans l'écosystème Apple.

macOS 14 n'aura pas de nouveautés significatives

Dernier point abordé, c'est macOS 14. La prochaine mise à jour "majeure" pour Mac ne le sera pas vraiment, Apple devrait apporter très peu de nouveautés et se concentrera également sur les améliorations, un peu comme avec iOS 17.



