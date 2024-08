Apple prépare une mise à jour iOS 17.6.1

Apple se prépare à publier une mise à jour mineure iOS 17.6.1 pour l'iPhone (et iPadOS 17.6.1 pour l'iPad), selon un message partagé aujourd'hui par un leaker sur X. Outre ce leaker, un autre compte, privé cette fois, a également corroboré l'information. Pour le moment, nous ne voyons cependant aucun appareil doté de ce firmware dans nos logs serveurs.

Une version sans grand intérêt

Alors qu'Apple a probablement annulé iOS 17.5.2, elle porte surtout ses efforts sur iOS 18 et iOS 18.1, tous deux actuellement disponibles en bêta auprès des développeurs.

Nous ne savons pas grand chose de cette mise à jour 17.6.1, à part que que cette version portera le numéro de build 21G93. Cependant, il est certain qu'il s'agira d'une mise à jour mineure, surtout qu'Apple est plus qu'occupé avec iOS 18 et la plateforme Apple Intelligence qui a pris du retard.



Les utilisateurs d'iPhone qui utilisent encore iOS 17 peuvent s'attendre à ce que cette mise à jour inclue des corrections de bugs et des patchs de sécurité. Pas plus.

Reste à savoir quand l'entreprise publiera iOS 17.6.1 auprès du public. Certains parlent d'une sortie avant le 15 août, d'autres avant la fin du mois. Rappelons qu'IOS 17.6 n'a pas apporté la moindre nouveauté fin juillet, malgré une numérotation qui laissait penser le contraire. Il n'y a donc aucune raison qu'une évolution visible fasse son chemin dans iOS 17.6.1.



Qui a déjà rangé iOS 17 au placard parmi vous chers lecteurs ?