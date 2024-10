Apple prépare une version iOS 17.5.2 pour l'iPhone

Apple se prépare à publier une mise à jour mineure d'iOS 17.5.2 pour l'iPhone, selon un message partagé aujourd'hui par Alex Chuck sur X, le réseau social le plus utilisé au monde à l'heure actuelle. L'auteur a déjà révélé plusieurs informations précises par le passé.

Un correctif pour iOS 17

À date, nous ne savons rien de ce qu'iOS 17.5.2 peut contenir, sauf que le build sera numéroté 21F101. Cependant, il est quasiment certain qu'il s'agit d'une mise à jour mineure. D'une part, c'est le troisième chiffre qui change, de plus, Apple se concentre sur iOS 18 actuellement en bêta. On peut parier sur quelques corrections de bugs et de failles de sécurité.

On ne sait pas encore quand iOS 17.5.2 sera mis à la disposition du public, mais elle est probablement imminente. Si vous avez des bugs gênants sur iOS 17.5.1, faites-nous en part dans les commentaires, nous les enverrons à Apple.



Rappelons que la prochaine version de l'iPhone ne sera pas iOS 18, mais iOS 17.6, aussi en bêta. Jusqu'à présent, aucun changement majeur n'a été découvert dans iOS 17.6, même dans la bêta publique.