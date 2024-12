Apple prépare le retour de l'iPhone SE en 2025 avec des nouveautés

Vous le savez sans doute, Apple ne vend plus d'iPhone SE en France, ni en Europe. Comme pour l'iPhone 14, le smartphone le moins cher de la gamme a du être retiré à cause du port Lightning qui n'est plus autorisé au sein de l'Union européenne. A la place, il faut un port universel, au format USB-C. Alors qu'elle aurait pu produire des iPhone SE en changeant le port, la firme de Cupertino a décidé de lancer un tout nouveau modèle, qui combine le prix de l'iPhone SE et le look de l'iPhone 14. Un mix des deux disparus avec une once de nouveautés.

Design modernisé

Malgré son jeune âge, l'iPhone SE 3 (2022) a conservé le design de l'iPhone 8, lui même très proche de l'iPhone 6, ce qui parait aberrant aux côtés des modèles récents, iPhone 16 en tête. Fort heureusement, l'iPhone SE 4 est sur le point de subir une refonte importante. Il devrait adopter un design similaire à celui de l'iPhone 14, avec un écran OLED plus grand de 6,1 pouces, des bords plats, ainsi que Face ID dans la fameuse encoche. Cependant, pour réduire les coûts, le SE 2025 s'en tiendra probablement à une configuration à un seul appareil photo.

Appareil photo unique

Si ce n'est pas le critère principal des clients de ce modèle, les futurs acquéreurs devraient être ravis d'apprendre que le mono-capteur arrière passera de 12 à 48 mégapixels. La caméra frontale devrait également passer de 7 à 12 MP dans le modèle précédent, de quoi offrir des clichés d'une qualité substantiellement supérieure à celles du SE 2022.

Modem 5G maison

L'iPhone SE 4 introduira également le premier modem 5G d'Apple, nom de code Centauri. Ce composant ne gérera pas seulement la 5G, mais aussi le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, réduisant ainsi potentiellement les coûts par rapport à l'utilisation des modems de Qualcomm et des puces Broadcom. Cela pourrait aider à maintenir le prix de l'iPhone SE 4 compétitif (et la marge d'Apple très haute).

USB-C

Conformément à la réglementation de l'UE imposant un port de charge commun, l'iPhone SE 4 passera du Lightning à l'USB-C, suivant l'exemple de l'iPhone 15 et de ses descendants. Ce changement permettra une charge uniforme sur toute la gamme de produits d'Apple, y compris les iPad et les MacBook, désormais tous capables de partager le même câble. Ou presque. Un MacBook nécessite un câble USB-C plus costaud pour être chargé, mais un accessoire de base pourra tout de même lui apporter un peu d'énergie, à une vitesse nettement moins élevée.

Apple Intelligence

Dernier ajoute l'iPhone SE 4 prendra en charge Apple Intelligence, grâce à une puce dernier cri, à savoir l'A18 et 8 Go de RAM. De quoi permettre des fonctionnalités telles que les outils d'écriture, la retouche des photos par IA, Genmoji, Image Playground, les résumés de notifications et un Siri remanié, même sur le nouvel iPhone le plus accessible.

Prix et date de sortie de l'iPhone SE en France

Bien que le prix exact ne soit pas confirmé, des rumeurs suggèrent que l'iPhone SE 4 pourrait démarrer à environ 499 $ aux États-Unis. En convertissant ce prix en euros, compte tenu des taux de change actuels et de la TVA en France, le prix estimé pourrait être de 569, voire 599 €. A titre de comparaison, l'iPhone 16 est vendu 969 €, hors promotion, avec des prestations similaires (puce, écran OLED 60 Hz, 5G, etc).



Si l'iPhone SE 4 est effectivement doté de ces fonctionnalités à un prix relativement bas, il pourrait attirer une toute nouvelle clientèle, actuellement sous Android via des marques low-cost.



Gardez à l'esprit que ces détails sont basés sur des rumeurs et des fuites actuelles, et que les prix et spécifications officiels ne seront confirmés qu'une fois qu'Apple aura fait son annonce, estimée pour le mois de mars 2025. On peut s'attendre à un communiqué de presse, bien que certaines sources parlent d'un mini-keynote.