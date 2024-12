Apple TV+ prépare une surprise pour début janvier 2025

Apple a commencé à dévoiler une surprise à venir pour Apple TV+ prévue les 4 et 5 janvier 2025, exhortant les fans à « rester à l'écoute » et à « réserver les dates » via les réseaux sociaux, notamment X et Instagram. Mais que prépare la filiale "streaming" d'Apple ?

Un cadeau pour démarrer l'année chez Apple TV+

Les images promotionnelles intriguent les abonnés avec le slogan « Voyez par vous-même », laissant l'imagination des uns et des autres travailler. Parmi le lot de spéculations, les plus plausibles sont un accès complet gratuit au catalogue pendant ces deux jours ainsi qu'un aperçu des nouveaux programmes, séries et films, à venir sur l'année.

Si l'on se réfère au slogan, le plus probable est une période de visionnage gratuite. Reste que les conditions qui permettraient d'y accéder ne sont pas connues à date.



Bien qu'Apple n'ait pas encore organisé d'événement gratuit de ce type pour Apple TV+, ils offrent des essais gratuits aux nouveaux abonnés et fournissent occasionnellement le premier épisode d'une nouvelle série gratuitement en guise de teaser. Depuis ce matin, elle offre par exemple les huit premières minutes de la saison 2 de Severance, histoire de vous accrocher.

Apple TV+ est actuellement proposé au prix de 9,99 € par mois, ce qui permet à un maximum de six membres d'un groupe de partage familial de profiter du contenu à ce tarif. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la marque américaine se distingue des autres plateformes grâce à un contenu exclusif et de qualité, bien que les programmes français soient toujours assez décevants, la vision américaine et le jeu en anglais n'aidant pas à retrouver l'authenticité attendue.