Severance saison 2 arrive bientôt, Apple TV+ partage un premier teaser

C’est l’une des séries les plus populaires et appréciées sur Apple TV+, Severance va faire son retour cette année pour une deuxième saison. À l’occasion de ce grand rendez-vous, Apple a partagé sur X une courte vidéo pour faire le buzz avant la bande-annonce officielle qui va bientôt être mise en ligne.

Severance saison 2, ça arrive !

Apple TV+ a récemment attisé la curiosité des fans de la série Severance en diffusant un teaser intrigant pour la deuxième saison sur les réseaux sociaux. Ce teaser de quelques secondes montre un couloir sombre illuminé par une lumière rouge clignotante. Cette lumière n’est pas anodine : elle utilise le code Morse pour transmettre le mot “demain”.



Les acteurs de la série, dont Adam Scott, ont également laissé entendre qu’une annonce importante était imminente. Cette annonce pourrait très bien concerner la date de sortie tant attendue de la deuxième saison de Severance. Avec la production de cette nouvelle saison achevée en avril, il semble que toutes les pièces du puzzle soient enfin en place.

Apple semble préparer le terrain pour la sortie de la première bande-annonce officielle de cette deuxième saison, accompagnée de l’annonce de la date de lancement. Les fans de Severance peuvent donc s’attendre à recevoir très prochainement des nouvelles excitantes.



Entre le teaser énigmatique et les allusions des acteurs, tout porte à croire qu’un communiqué de presse annonçant la date de sortie de la deuxième saison de Severance est sur le point d’être révélé.

Une série originale Apple passionnante

Si vous n’avez pas encore vu la série Severance sur Apple TV+, celle-ci parle d’un concept intrigant et dérangeant de séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Imaginez un monde où votre mémoire est scindée en deux entités distinctes : l'une qui ne connaît que le travail et l'autre qui ne vit que pour les moments en dehors de celui-ci. Dans cette série, les employés de l'entreprise Lumon Industries subissent une procédure appelée "Severance" qui sépare leurs souvenirs de travail de leurs souvenirs personnels. Le résultat est une existence déchirée, où les travailleurs ne se souviennent de rien de leur vie en dehors des bureaux, et inversement.



Cette dichotomie crée une atmosphère de mystère et de tension, où chaque personnage lutte pour comprendre et naviguer les implications de cette division radicale. Les intrigues se tissent autour de thèmes profonds tels que l'identité, la liberté de choix et les limites de l'éthique corporative. La série explore les conséquences de cette séparation sur la psychologie des individus et interroge la valeur que nous accordons à nos vies professionnelles versus personnelles. C'est une réflexion sombre et fascinante sur la manière dont les entreprises pourraient un jour manipuler notre réalité au profit de la productivité et du contrôle.