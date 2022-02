Severance : la série de Ben Stiller est disponible sur Apple TV+

Alban Martin

Le réalisateur Ben Stiller présente une nouvelle série de type thriller dédié au monde du travail, Severance, déjà acclamée par la critique. Vous pouvez regarder Severance exclusivement sur Apple TV+, pour peu que vous ayez un abonnement à 4,99€ ou un pack Apple One à partir de 14,95€.

La bande-annone officielle de Severance

Severance tourne autour d'une mystérieuse entreprise, appelée Lumon Industries. Dans cette société, les employés doivent subir une procédure qui modifie leur cerveau. La procédure sépare complètement leurs souvenirs de la maison et du travail.



Cela signifie qu'ils ne se souviennent pas de leur vie personnelle ou familiale lorsqu'ils sont au travail, et qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait au travail lorsqu'ils rentrent chez eux à la fin de la journée. Au fil de la série, Mark Scout (Adam Scott) commence à percer lentement les secrets de l'entreprise pour laquelle il travaille.



Aux côtés d'Adam Scott, le casting de Severance comprend Britt Lower, John Turturro, Patricia Arquette et Christopher Walken. Les deux premiers épisodes de Severance sont diffusés aujourd'hui, le 18 février. La série a reçu un accueil très positif de la part des critiques.



Voici la bande-annonce officielle :

Signé de Ben Stiller et de Dan Erickson, Severance est centré sur Mark Scout (Adam Scott), le chef d'une équipe d'employés de bureau dont les souvenirs ont été chirurgicalement divisés entre leur travail et leur vie personnelle. Cette expérience d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est remise en question lorsque Mark se retrouve au centre d'un mystère qui l'oblige à se confronter à la véritable nature de son travail... et de lui-même.

Comment regarder Severance

Pour commencer, inscrivez-vous à Apple TV+, si vous n'avez pas encore de compte. Apple TV+ coûte 4,99 € par mois et fait partie de l'offre groupée Apple One qui regroupe plusieurs services de la marque. Vous pouvez également bénéficier d'un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux utilisateurs.



Ensuite :

Ouvrez l'application Apple TV sur votre appareil.

Sélectionnez l'onglet TV+ "Originals".

Lancez la série "Severance".

Évidemment, vous pouvez obtenir l'application TV sur iPhone, iPad et Mac. Mais aussi sur Apple TV, de nombreux téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox et plus encore.

Dates de la première saison de Severance

Severance épisode 1 : 18 février 2022

Severance épisode 2 : 18 février 2022

Severance épisode 3 : 25 février 2022

Severance épisode 4 : 4 mars 2022

Severance épisode 5 : 11 mars 2022

Severance épisode 6 : 18 mars 2022

Severance épisode 7 : 25 mars 2022

Severance épisode 8 : 1er avril 2022

Severance épisode 9 : 8 avril 2022

Parmi les autres contenus originaux d'Apple à venir figurent le drame international Pachinko et les séries limitées The Last Days of Ptolemy Grey et WeCrashed.



