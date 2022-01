Apple TV+ : la série dramatique "Pachinko" sera disponible le 25 mars 2022

Vidéo

Julien Russo

Grâce à Netflix, le monde entier a pu découvrir et apprécier les séries produites et tournées en Corée du Sud. Avec des programmes comme Squid Game ou encore Mr Sunshine, des millions de personnes ont compris que les Sud-Coréens ont eux aussi un talent extraordinaire dans ce domaine. Le service de streaming Apple TV+ souhaite également tenter sa chance avec une nouvelle série dramatique qui vient de Corée du Sud !

Voici la série Pachinko

Dès le 25 mars 2022, les abonnés à Apple TV+ vont pouvoir profiter d'une nouvelle série originale en exclusivité mondiale, celle-ci s'appelle Pachinko et elle se présente comme une série dramatique internationale très passionnante.

Disponible uniquement en trois langues : coréen, japonais et anglais, ce programme abordera l'histoire d'un amour interdit et crescendo qui voyage entre la Corée, le Japon et les États-Unis. Apple décrit une histoire inoubliable mélangeant la guerre, la paix, l'amour, la perte, le triomphe et le calcul.



Aux commandes de cette série qui sera accessible dans le monde entier, Apple a choisi un poids lourd pour l'écriture et la production, Soo Hugh qui a participé à des créations comme The Terror, Under The Dome et The Killing (US) s'occupera de la série Pachinko. Cette jeune femme talentueuse sera accompagnée de deux producteurs exécutifs, Kogonada et Justin Chon.

Dans le communiqué d'Apple, Soo Hugh déclare :

Certains disent qu'il y a ces projets qui viennent et qui changent le cœur même de qui vous êtes en tant que cinéaste et personne. Sans aucun doute, « Pachinko » est ce projet pour moi. Non seulement c'est une histoire de mes ancêtres, mais c'est mon hommage à eux - à tous les Sunjas enfouis au plus profond de toute l'histoire de notre famille. Ce fut un honneur incroyable de donner vie à cette série avec cette distribution et cette équipe dévouées et douées.

Dans le casting de Pachinko, vous retrouvez plusieurs acteurs populaires, il y a Soji Arai (S.W.A.T) dans le rôle de Mozasu, Jin Ha (Devs) qui jouera le personnage de Salomon, Minha Kim (Sea Child) dans la peau de Sunja une jeune adolescente ou encore Lee Minho (Boys Over Flowers) qui incarnera le rôle de Hansu.



Apple explique également l'organisation de la diffusion de cette nouvelle série, les trois premiers épisodes seront disponibles dès le 25 mars puis un nouvel épisode arrivera tous les vendredis jusqu'au 29 avril 2022.

Comme à son habitude, Apple choisit de ne pas tout publier d'un coup pour garder le plus longtemps possible les nouveaux abonnés qui tomberont sous le charme de cette création originale.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.