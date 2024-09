Deux ans après avoir signé son renouvellement, Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu, ainsi que la date de sortie, de la deuxième saison de sa série dramatique épique, « Pachinko ». Racontée en trois langues - coréen, japonais et anglais - et composée de huit épisodes d'une heure, la deuxième saison de « Pachinko » sera diffusée en avant-première mondiale le vendredi 23 août, avec le premier épisode, suivi d'un épisode par semaine tous les vendredis jusqu'au 11 octobre.

Une série de qualité !

L'un des plus grands succès d'Apple TV+, « Pachinko », de Media Res, a été célébrée pour sa narration épique et saluée comme « un voyage immersif, poignant et à ne pas manquer ». La série est rapidement devenue Certified Fresh sur Rotten Tomatoes au cours de sa première saison et a été qualifiée de « magistrale » et considérée comme « un drame extraordinaire » et « l'une des meilleures séries de 2022 ».



Basée sur le roman éponyme, best-seller du New York Times, « Pachinko » est une histoire d'amour et de survie à travers quatre générations, à la fois bouleversante et profondément émouvante. Pour vous convaincre un peu plus, sachez que la première saison a reçu 11 prix internationaux, dont un Peabody Award, un American Film Institute Award, un Critics Choice Award et un Gotham Independent Film Award.

La saison 2 dans trois mois

La deuxième saison met en vedette Lee Minho, Minha Kim, Anna Sawai, Yuh-Jung Youn, Jin Ha, Eunchae Jung, Soji Arai, Junwoo Han et Sungkyu Kim.



Apple TV+ a dévoilé la bande-annonce officielle de « Pachinko », dont la première sera donc diffusée le 23 août 2024.

« Pachinko » est créée et écrite par Soo Hugh, qui en est le producteur exécutif aux côtés de Michael Ellenberg et Lindsey Springer de Media Res, et de Theresa Kang pour Blue Marble Pictures. La deuxième saison est réalisée par Leanne Welham, Arvin Chen et Sang-il Lee.



Apple TV+ coûte 9,99 € par mois et est disponible sur la quasi totalité des appareils récents, y compris tous les modèles d'iPhone, d'iPad, de Mac et d'Apple TV.



: nouvelle vidéo trailer :