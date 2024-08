Apple TV+ : la série "Les Gouttes de Dieu" est renouvelée pour une 2e saison

Depuis le début de l'année, il y a eu quelques annulations de séries sur Apple TV+, on pense par exemple à Schmigadoon! ou encore Constellation, cela crée à chaque fois une gigantesque frustration pour les abonnés qui ont suivi et apprécié les contenus. Heureusement, certaines séries sont renouvelées grâce à leur audience, c'est le cas du programme "Les Gouttes de Dieu", un contenu qui semble avoir convaincu une masse d'abonnés qui ont commencé les premiers épisodes et qui ont été jusqu'au bout de la saison.

La série est renouvelée

Si vous avez regardé la première saison de la série "Les Gouttes de Dieu", nous avons une bonne nouvelle pour vous : la série est officiellement renouvelée. Apple a déclaré dans un communiqué de presse son intention de réitérer sa confiance envers les producteurs, scénaristes et réalisateurs du programme pour écrire et tourner de nouveaux épisodes dans le cadre d'une seconde saison.



"Les Gouttes de Dieu" est une série franco-japonais multilingue qui raconte l'histoire de Camille, une jeune femme française qui découvre qu'elle est l'héritière de l'une des plus grandes collections de vin du monde. À la suite de la mort de son père, un célèbre œnologue, Camille doit concourir contre Issei Tomine, un jeune et talentueux œnologue japonais, pour prouver sa connaissance et sa passion pour le vin afin de remporter l'héritage. Cette série explore la culture viticole, les relations familiales complexes et la quête de soi à travers l'univers fascinant de l'œnologie.

Legendary Entertainment, Les Productions Dynamic, 22H22, et Adline Entertainment qui sont les quatre studios de production continueront à collaborer autour des épisodes à venir, Apple ne souhaite pas changer la formule gagnante pour la deuxième saison.



Comme l'explique la firme de Cupertino dans son communiqué de presse, la série a reçu un large succès de la part des fans et des critiques du monde entier. En France, la série a une note de 3,9/5 sur AlloCiné pour la note presse et spectateurs, aux États-Unis, le programme a obtenu une note de 100% sur Rotten Tomatoes, ce qui est très rare pour une série.

À quoi s'attendre pour la deuxième saison ?

Sans aucun spoiler, Apple donne quelques détails sur la deuxième saison à venir. Voici ce que dit l'entreprise dans son communiqué :

Dans la deuxième saison de "Drops of God", Camille (Geffrier) et Issei (Yamashita) font une fois de plus face à un défi presque impossible : découvrir l'origine du vin le plus merveilleux du monde, un secret que même Alexandre Léger n'a pas réussi à percer. Grâce à une série d'essais et de tests, leur quête les mènera aux coins éloignés du globe, les forçant à faire face à leurs démons intérieurs et à les changer pour toujours.

Pour la seconde saison, il ne devrait pas y avoir de gros changements au niveau du casting, on retrouvera toujours les deux acteurs principaux, Fleur Geffrier dans le rôle de Camille Léger et Tomohisa Yamashita dans le rôle d'Issei Tomine.

Apple reviendra ultérieurement vers la presse pour dévoiler la date de lancement de la prochaine saison ainsi que la bande-annonce.