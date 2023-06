La série Silo est renouvelée pour une saison 2 sur Apple TV+

Comme la majorité de ses concurrents dans l'univers du streaming, Apple observe les retours du public afin de voir s'il est intéressant ou non de renouveler un contenu fraîchement sorti. Dans le cas de "Silo", la série a pulvérisé tous ses objectifs en termes d'audience, à tel point que la série a été parmi les plus regardés aux États-Unis pendant plusieurs semaines depuis sa disponibilité ! Le renouvellement était logique.

Silo, une saison 2 verra le jour

Vous avez apprécié la première saison de Silo ?

Bonne nouvelle, de nouveaux épisodes vont prochainement débarquer dans le cadre d'une deuxième saison, toujours en exclusivité mondiale sur Apple TV+. Dans un communiqué de presse publié il y a quelques minutes, Apple a expliqué être intéressé pour renouveler sa confiance envers la série Silo, un programme original qui a rapidement trouvé son public et qui a permis d'attirer énormément de nouveaux abonnés.



Produit par AMC Studios et basé sur les romans d'Hugh Howey, Silo fera son grand retour (probablement au cours de l'année 2024) avec toujours à la production Graham Yost, Hugh Howey e Rebecca Ferguson.

Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+ a déclaré être très heureux du succès de Silo qui met en avant de la science-fiction captivante et passionnante :

Il a été extrêmement satisfaisant de voir l'épopée de science-fiction captivante, atmosphérique et magnifiquement conçue "Silo" devenir rapidement la série dramatique numéro un d'Apple. Au fur et à mesure que le public du monde entier s'est emparé des mystères et des conspirations enfouis dans ce monde souterrain fascinant, l'audience ne fait que grimper, et nous sommes tellement excités à l'idée que d'autres secrets du silo soient révélés dans la deuxième saison.

Graham Yost, qui est aussi showrunner (en plus d'être producteur) remercie Apple d'avoir cru au projet "dès le premier jour", il déclare également que c'est un honneur de continuer l'aventure et de creuser plus profondément dans l'histoire et d'en apprendre plus sur chaque personnage aperçu dans la première saison.



Si vous n'avez pas encore vu Silo, la série vous raconte l'histoire de personnes réfugiées dans un géant silo sous terre, voici la synopsis :

Dans un futur où la Terre est dévastée et l'air devenu toxique, les survivants vivent dans un silo géant souterrain de 144 étages. Au sein de cette communauté, les individus doivent se plier à toute une série de règles très strictes destinées les protéger. Les citoyens qui enfreignent la loi sont envoyés en dehors du silo, condamnés à y trouver la mort au contact d’une atmosphère irrespirable. Pourtant, peu à peu, l'idée que les dirigeants mentent sur ce qu'il se passe à l'extérieur fait son chemin...

Pour l'instant, la deuxième saison n'a pas de date de lancement, il va falloir patienter plusieurs mois avant d'obtenir de nouvelles informations croustillantes à propos de la suite de la série.



Source