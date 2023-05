Apple TV+ : Silo est la série la plus visionnée aux États-Unis pour la semaine du 18 mai

Depuis ses débuts, Apple TV+ mise sur la qualité de ses programmes avec de gros budgets et des collaborations avec les meilleurs scénaristes, réalisateurs et producteurs d'Hollywood. Sans surprise, les résultats sont là puisqu'en plus de se faire remarquer à chaque cérémonie de remise de prix, les créations originales Apple pulvérisent des records de visionnage aux États-Unis !

Petite part de marché, mais beaucoup de téléspectateurs

Quand on parle de "succès" sur Apple TV+, on mentionne à chaque fois la série Ted Lasso, mais il n'y a pas que ce programme qui permet à Apple de réaliser de belles performances. L'une des dernières séries qui fait le buzz, c'est "Silo", un nouveau contenu disponible depuis moins d'un mois et qui attire énormément de personnes, probablement grâce au bouche-à-oreille puisque Apple n'a pas beaucoup investi sur le marketing pour cette série.



Selon un rapport de Reelgood, Silo est la série la plus regardée aux États-Unis sur la semaine du 18 mai, le programme d'Apple fait mieux que le film Air de Prime Video, Succession de HBO Max et même la série Ted Lasso qui se retrouve à la troisième position du classement.

Silo sur Apple TV+

Si vous n'avez pas encore vu Silo, la série vous raconte l'histoire de personnes réfugiées dans un géant silo sous terre, voici la synopsis :

Dans un futur où la Terre est dévastée et l'air devenu toxique, les survivants vivent dans un silo géant souterrain de 144 étages. Au sein de cette communauté, les individus doivent se plier à toute une série de règles très strictes destinées les protéger. Les citoyens qui enfreignent la loi sont envoyés en dehors du silo, condamnés à y trouver la mort au contact d’une atmosphère irrespirable. Pourtant, peu à peu, l'idée que les dirigeants mentent sur ce qu'il se passe à l'extérieur fait son chemin...

Pourquoi Silo est à prendre au sérieux ? Cette question peut se répondre en partie par la présence d'AMC Studio derrière le programme, un studio qui a fait ses preuves dans une multitude de contenus, y compris ceux qui relèvent de l'univers post-apocalyptique où il reste seulement quelques survivants. Vous l'aurez compris, on parle de The Walking Dead.

Comment fonctionnent les classements de Reelgood ?

Les classements publiés par Reelgood sont en général très fiable puisqu'ils sont basés sur des données en temps réel provenant de 5 millions d'utilisateurs de Reelgood vivant aux États-Unis, un échantillon très grand qui permet d'avoir une gigantesque visibilité sur les contenus qui attirent l'attention.