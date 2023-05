Silo (Apple TV +) est la 2e série la plus visionnée aux États-Unis sur la semaine du 11 mai

Sur le marché du streaming, Apple n'a pas l'avantage de la part de marché, la quantité d'abonnés est nettement plus inférieure à Disney+, Prime Video ou encore Netflix. Toutefois, la stratégie d'Apple avec son service de streaming est payante : celle de proposer moins de nouveaux contenus que la concurrence, mais des contenus d'une qualité optimale.

Dans un récent rapport de Reelgood (le concurrent de JustWatch), on apprend que deux programmes originaux Apple se sont démarqués parmi les autres acteurs principaux du streaming sur le sol américain. En effet, la nouvelle série apocalyptique "Silo" s'est classée à la deuxième place des contenus les plus vus sur la semaine du 11 mai, la série Apple est juste derrière "Air", une nouvelle série disponible chez Amazon Prime Video.



Si vous n'avez pas encore vu Silo, les 4 premiers épisodes de la saison 1 sont déjà accessibles, voici de quoi parle la série :

Dans un avenir ruiné et toxique, des milliers de personnes vivent dans un silo géant profondément sous terre. Après que son shérif ait enfreint une règle cardinale et que des résidents meurent mystérieusement, l'ingénieur Juliette commence à découvrir des secrets choquants et la vérité sur le silo.