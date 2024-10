La série Apple "Présumé Innocent" cartonne aux États-Unis

Apple TV+ n'a peut-être pas la meilleure part de marché dans le secteur du streaming, mais le service d'Apple arrive tout de même à placer ses productions originales en haut des classements des contenus les plus visionnés. Un récent rapport affirme que la série Présumé Innocent a littéralement tout écrasé aux US, la semaine dernière. Apple a réussi à faire mieux que la nouvelle saison de The Boys sur Prime Video ou encore que la saison 2 de House of the Dragon sur Max (HBO). Une performance exceptionnelle pour une série qui mérite son grand succès.

Une belle victoire pour Apple

Depuis plusieurs semaines, Apple TV+ propose à ses abonnés la série Présumé Innocent, un nouveau contenu créé par le scénariste et producteur David E. Kelley à qui l'on doit des pépites comme Big Little Lies, Mr Mercedes, Love & Death, La Défense Lincoln ou encore Nine Perfect Strangers. Au niveau du casting, on retrouve la présence de Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp et O-T FagBenle, des acteurs connus dans le monde entier pour leur talent exceptionnel.



Selon ReelGood qui observe de près les tendances dans l'univers du streaming, Apple semble réussir le même exploit qu'avec Ted Lasso et Silo : se démarquer des autres géants comme Netflix et Prime Video qui proposent bien plus de séries dont certaines qui sont très médiatisées. Le dernier rapport explique que sur la semaine du 20 juin, la série Présumé Innocent a été numéro une face au retour événement de The Boys sur Prime Video, à la dernière saison de The Bear sur Hulu et à House of the Dragon qui se retrouve à la quatrième place. Pour Apple TV+, cette tendance est exceptionnelle !

Autre performance remarquée, c'est pour la série Dark Matter, le programme d'Apple TV+ se classe en cinquième position devant Your Honor sur Netflix et Perfect Wife sur Hulu. La série de science-fiction arrive à attirer énormément d'abonnés Apple TV+ et comme Présumé Innocent, elle génère également beaucoup de nouveaux abonnements, ce qui est très bénéfique pour la part de marché d'Apple TV+.

Présumé Innocent, une série qui peut vous rendre accro

Si vous ne l'avez pas encore regardé, la série "Présumé Innocent" raconte l'histoire de Rusty Sabich, un procureur adjoint respecté dont la vie bascule de manière dramatique lorsqu'il est accusé du meurtre brutal de sa collègue et amante, Carolyn Polhemus. La série, basée sur le roman à succès de Scott Turow, plonge les spectateurs dans un thriller judiciaire intense où chaque épisode dévoile de nouvelles couches de mystère et de suspense.



La série a commencé au rythme d'un épisode par semaine depuis le 12 juin dernier, la première saison sera composée de 8 épisodes et vu comment le succès est au rendez-vous, on peut déjà miser les yeux fermés sur un renouvellement pour une seconde saison !