Apple TV+ : la série Présumé innocent est disponible

Les abonnés Apple TV+ peuvent bénéficier aujourd’hui d’une nouvelle série avec Jacob Gyllenhaal et Ruth Negga. « Présumé innocent » qui est un thriller raconte l’histoire d’un horrible meurtre qui bouleverse le bureau du procureur de Chicago quand un de ses membres est suspecté dans cette affaire. Avec ce programme, Apple mise sur le suspens autour d’une enquête passionnante remplie d’une multitude de rebondissements !

Découvrez dès maintenant « Présumé innocent »

Depuis ce matin, Apple propose la série "Présumé innocent" à ses abonnés Apple TV+. Comme à son habitude, le service de streaming publie uniquement les deux premiers épisodes puis le troisième le mercredi de la semaine suivante. Dans la série Présumé innocent, vous suivez l'histoire de Rusty Sabich, un procureur adjoint respecté dans la ville de Chicago, accusé du meurtre brutal de sa collègue, Carolyn Polhemus. Alors que Rusty se bat pour prouver son innocence, des secrets profondément enfouis commencent à émerger, mettant en lumière les complexités de sa vie personnelle et professionnelle.



La série explore les thèmes de la vérité, de la justice et de la corruption, tout en plongeant dans les mystères de ce crime choquant et les implications dévastatrices qu'il a sur tous ceux qui sont concernés.

Autour de Jake Gyllenhaal, on retrouve des acteurs de renom tels que Ruth Negga (Preacher), Bill Camp (The Night Of), O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale), Chase Infiniti, Elizabeth Marvel (House of Cards), Nana Mensah (13 Reasons Why), Renate Reinsve (Julie), Peter Sarsgaard (Garden State) et Kingston Rumi Southwick qui complètent ce casting étoilé.



Derrière la caméra, la série bénéficie de l'expertise de producteurs exécutifs renommés tels que J.J. Abrams de Bad Robot Productions et David E. Kelley, qui est également le showrunner.