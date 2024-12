Apple TV+ présente la docu-série « La vie secrète des animaux » en vidéo

Apple TV+ vient de publier la bande-annonce de sa nouvelle docu-série captivante en 10 parties sur la nature, « La vie secrète des animaux », dont le lancement est prévu le 18 décembre. La série est racontée par le prestigieux lauréat du SAG Award, Hugh Bonneville, connu pour ses rôles dans « Paddington » et « Downton Abbey ». Elle explore la vie de 77 espèces différentes dans 24 pays, mettant en valeur des comportements animaux uniques et inédits sur une période de trois ans, mis en valeur par la prestigieuse unité d'histoire naturelle des studios BBC.

Une série animalière de grande qualité

Cette docu-série d'Apple utilise une technologie de pointe pour capturer des moments extraordinaires du règne animal, notamment :

La danse nuptiale complexe des araignées sauteuses, accompagnée de sons et de vibrations uniques.

Un killifish à Trinidad qui utilise sa queue pour respirer hors de l'eau.

Une souris des bois marquant stratégiquement son territoire avec des panneaux de signalisation.

Les épisodes explorent les étapes importantes de la vie de diverses créatures, illustrant leur intelligence et leur adaptabilité à travers des scènes de naissance, de migration, de vie de famille, de recherche de nourriture et de vieillissement. Parmi les moments marquants, citons la relation inattendue entre une grenouille et une tarentule, un lézard terrestre capable de respirer sous l'eau et le test d'amitié particulier d'un singe qui se met le nez dans l'eau.



Voici la bande-annonce :

"The Secret Lives of Animals" est une production d'Apple TV+ en collaboration avec la BBC Studios Natural History Unit, avec Matt Brandon, connu pour "Planet Earth III", comme showrunner, et Roger Webb, qui a travaillé sur "Mammals" et "Big Cats 24/7", comme producteur exécutif. Ce projet marque le troisième partenariat entre ces deux entités, après le succès de "Prehistoric Planet" et "The Year Earth Changed", tous deux nommés aux Emmy Awards.



Je sais ce que je vais regarder pendant les fêtes de Noël...