L'épique documentaire "Prehistoric Planet" aura bien une saison 2 sur Apple TV+

Apple TV+ a annoncé le lancement d'une deuxième saison de la série sur l'histoire naturelle "Prehistoric Planet", des producteurs exécutifs Jon Favreau et Mike Gunton, et de BBC Studios Natural History Unit ("Planet Earth"), racontée par Sir David Attenborough. La nouvelle saison, qui fera ses débuts dans le monde entier le 22 mai 2023, transporte les téléspectateurs des millions d'années dans le passé pour découvrir notre monde - et les dinosaures qui l'ont peuplé - le tout dans des détails extraordinaires, sur une musique originale de Hans Zimmer, plusieurs fois oscarisé, Anže Rozman et Kara Talve pour Bleeding Fingers Music.

Un spectacle époustouflant bientôt de retour

Jay Hunt, directeur de la création Apple TV+ Europe, a déclaré :

Nous sommes ravis que les téléspectateurs aient à nouveau l'occasion de s'immerger dans les merveilles de notre monde tel qu'il était il y a 66 millions d'années...



La première saison primée de 'Planète préhistorique' a ramené les dinosaures à la vie d'une manière que les audiences mondiales n'avaient jamais vue auparavant.

Il a également ajouté :

En collaborant avec le brillant Jon Favreau et nos fantastiques partenaires de la BBC, nous sommes ravis que les téléspectateurs aient à nouveau l'occasion de s'immerger dans les merveilles de notre monde tel qu'il était il y a 66 millions d'années et de découvrir encore plus de créatures étranges et merveilleuses dans la deuxième saison.

Si vous n'en avez jamais entendu parler, "Prehistoric Planet" a obtenu un score de 100% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, et a été saluée dans le monde entier comme une série "tout à fait enchanteresse" (Inverse), qui est "stupéfiante" (Daily Mail UK) et "époustouflante à regarder" (Decider). La série primée a également été récompensée par les Television Critics Association Awards, Visual Effects Society Awards, Annie Awards, Hollywood Music in Media Awards et Cinema Eye Honors Awards, entre autres.

© Apple TV+

Les Tarchia sont à l'affiche de la deuxième saison de "Prehistoric Planet". "Prehistoric Planet" fera ses débuts dans le monde entier lors d'un événement d'une semaine à partir du 22 mai 2023.



La deuxième saison de "Prehistoric Planet" continue de faire revivre l'histoire de la Terre comme jamais auparavant. La série présente de nouveaux dinosaures, de nouveaux habitats et de nouvelles découvertes scientifiques tout en emmenant les téléspectateurs autour du monde dans une aventure épique de cinq nuits. Avec de nouveaux dinosaures, comme le Tarchia, l'un des plus grands Ankylosauri, et les favoris des fans, comme le Tyrannosaurus rex, et bien d'autres encore, "Prehistoric Planet" revient avec une toute nouvelle saison de merveilles préhistoriques.

"Planète préhistorique" associe des films primés sur la vie sauvage, les dernières connaissances en paléontologie et une technologie de pointe pour dévoiler les habitats et les habitants spectaculaires de la Terre ancienne et offrir une expérience immersive unique en son genre. La série est produite par l'équipe de renommée mondiale de l'unité d'histoire naturelle des studios de la BBC, avec le soutien des effets visuels photoréalistes de MPC ("Le Roi Lion", "Le Livre de la Jungle") appliqués au concept art créé par Jellyfish Pictures ("Le Livre de Boba Fett", "Spirit : Untamed").