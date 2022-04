Prehistoric Planet : un documentaire sur les dinosaures à venir sur Apple TV+

Guillaume Gabriel

Encore du nouveau contenu à venir au sein de la plateforme de streaming Apple TV+ puisque l'équipe en charge vient d'annoncer l'arrivée prochaine de Prehistoric Planet. Comme son nom le laisse deviner, le nouveau documentaire nous en apprendra plus sur les dinosaures, notamment grâce à des images de synthèse à gros budget.

La série était en développement depuis 3 ans et elle comprendra 5 épisodes, provenant de l'unité d'histoire naturelle des studios de la BBC et est produite par John Favreau. Voici la bande-annonce de Prehistoric Planet :

La nouvelle série Apple TV+ sur les dinosaures

Apple TV+ continue de faire grandir son catalogue dans le but d'attirer de plus en plus de membres : cette fois, c'est vers les dinosaures et la préhistoire que la plateforme se tourne. Prehistoric Planet sera diffusée en continu à partir du 23 mai, avec un épisode diffusé chaque soir de la semaine. Elle s'appuie sur des images de synthèse à gros budget pour raconter l'histoire des derniers jours des dinosaures.



Ces séquences ont été réalisées par la Moving Picture Company, qui a travaillé sur le Roi Lion et le Livre de la Jungle. Le tout sera narré par David Attenborough tandis que la bande-son du documentaire a été composée par Hans Zimmer.