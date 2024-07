Apple TV+ : K-Pop Idols, le nouveau documentaire Apple

La musique K-Pop est devenu un phénomène à travers le monde, boosté par les réseaux sociaux, YouTube, les plateformes de streaming et les radios, la musique K-Pop est largement plus écouté aujourd’hui en Europe et aux États-Unis qu’il y a quelques années. Apple va dédier un documentaire à ce style de musique qui est de plus en plus apprécié chez les adolescents !

Découvrez K-Pop Idols sur Apple TV+ le 30 août

Apple TV+ va bientôt se lancer dans l’univers fascinant et dynamique de la K-Pop avec une série documentaire en six épisodes intitulée “K-Pop Idols”, dont la diffusion débutera le 30 août. “K-Pop Idols” va offrir aux abonnés un accès privilégié aux coulisses de l’industrie K-Pop, dévoilant la réalité compétitive et souvent intense de la célébrité dans ce domaine. La série promet de révéler les challenges et les triomphes des artistes en montrant le parcours compliqué pour atteindre et maintenir le succès. Parmi les artistes présentés figurent des noms connus de la scène K-pop : Jessi, Cravity et Blackswan.

Jessi : une star qui vient des États-Unis

Parmi les profils mis en avant, on retrouve Jessi, née à New York et ayant grandi dans le New Jersey, a déménagé en Corée du Sud à l’âge de 15 ans pour poursuivre sa carrière musicale. Elle est désormais une figure emblématique de la K-pop, connue pour ses chansons à succès telles que “Nunu Nana” et “Don’t Touch Me”. Jessi est reconnue pour son style audacieux et son franc-parler, ajoutant une dimension unique à la série.

Cravity : l’énergie de tout un groupe

Le groupe Cravity, formé par Starship Entertainment, est composé de neuf membres : Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung et Seongmin. Depuis leurs débuts, ils ont sorti des singles accrocheurs comme “Groovy”, “Break All the Rules” et “Gas Pedal”. Cravity est apprécié pour sa synchronisation impeccable et son énergie débordante sur scène, ce qui sera sans doute mis en avant dans le documentaire.

Blackswan : diversité et talent

Blackswan, formé par DR Music, comprend les membres Fatou, Gabi, Sriya et NVee. Le groupe se distingue par sa diversité culturelle et son approche innovante de la musique K-pop. Parmi leurs chansons figurent “That Karma” et “Cat & Mouse”. La série explorera comment Blackswan navigue dans l’industrie tout en apportant une approche unique grâce à ses membres internationaux.

Une production de haut niveau

“K-Pop Idols” est produite par Matador Content de Boat Rocker, avec une équipe de producteurs exécutifs expérimentés comprenant Todd Lubin, Jack Turner, Jay Peterson, Bradley Cramp, Chris Kasick, Eric Yujin Kim, Sue Kim et Elise Chung. Leur expertise garantit une production de haute qualité, capable de capturer le dynamisme vibrant et compétitif de la K-Pop.



La série promet de séduire non seulement les fans de K-pop mais aussi les curieux souhaitant découvrir l’envers du décor de cette industrie musicale florissante. Rendez-vous le 30 août sur Apple TV+ pour plonger dans l’univers captivant de “K-Pop Idols”.