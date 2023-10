Le documentaire sur Lionel Messi en MLS diffusé dès le 11 octobre sur Apple TV+

Alors que la Major League Soccer attirait d'anciennes gloires du football européen, Lionel Messi a tout changé. Le championnat américain, désormais diffusé par Apple, a eu droit à une publicité sans précédent grâce à l'arrivée de celui qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Il était normal qu'Apple lui consacre un documentaire.

Merci Lionel Messi

Apple TV+ a annoncé aujourd'hui que sa première série de documentaires sur Lionel Messi sera diffusée le 11 octobre. Messi Meets America couvre l'arrivée du phénomène du football dans la Major League Soccer, lorsqu'il a rejoint l'Inter Miami en juillet. La série comprend des interviews et des commentaires de David Beckham, de Messi lui-même et d'autres personnes.

Retrouvez Lionel Messi entamant son nouveau grand chapitre : faire fureur aux États-Unis et au sein de la Major League Soccer, propulsé dans cette nouvelle ère du football avec ses coéquipiers de l'Inter Miami CF.

Messi est une aubaine pour Apple. Après des débuts mitigés, le championnat américain a vu le nombre d'abonnés exploser depuis l'annonce de la signature du prodige argentin, tout juste champion du monde avec son pays et au sortir de deux années compliquées au PSG.



La série en six parties emmènera les téléspectateurs dans les coulisses de la décision de Messi de passer au football américain et mettra en exergue ses premiers pas sur le terrain, notamment avec un but lors de son premier match.



Apple produit également un deuxième documentaire, actuellement sans titre, sur la carrière de Messi à la Coupe du monde de la FIFA, qui a culminé avec la victoire de l'Argentine à Qatar 2022.



Vous pouvez regarder la bande-annonce de Messi Meets America ci-dessous :