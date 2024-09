Apple TV+, une série documentaire sur l’assassinat de John Lennon arrive le 6 décembre

John Lennon, l’icône de la musique et membre éminent des Beatles, a été tragiquement assassiné par un fan, le 8 décembre 1980. Apple TV+ a décidé de revenir sur ce meurtre qui a fait la Une des médias du monde entier à travers une série documentaire à paraître bientôt dans le catalogue !

John Lennon, au cœur d’un documentaire Apple TV+

Apple TV+ enrichira sa programmation avec un regard poignant sur une icône de la musique avec "John Lennon: Murder without a Trial". Cette série documentaire en trois parties, lancée le 6 décembre 2023, promet une exploration approfondie de l'assassinat qui a secoué le monde. Apple a stimulé l'arrivée de la docu-série événement avec une bande-annonce captivante publié sur YouTube, ce nouveau programme a été présenté pour la première fois en octobre 2023.



La série s'annonce comme un rappel méticuleux de l'événement tragique de 1980, s'appuyant sur des interviews inédites et des photographies exclusives de la scène du crime pour tracer les contours d'une époque et d'un acte qui continuent de résonner. Derrière la caméra, le studio 72 Films offre un accès sans précédent à des informations obtenues grâce à des requêtes juridiques auprès d'entités telles que le département de police de New York, ce qui va compléter le récit avec une perspective authentique et crue.

De nombreux témoignages

Les témoignages vont des passants aux professionnels impliqués directement, comme un chauffeur de taxi témoin de la fusillade et le concierge qui a entendu les derniers mots de Lennon. Ces voix apportent une humanité et une proximité rares à un événement souvent éclipsé par sa propre notoriété.



John Lennon, membre fondateur des Beatles, a laissé une empreinte indélébile sur la culture et la musique. Artiste avant-gardiste et activiste pour la paix, sa vie et son œuvre ont transcendé les générations. Son héritage musical avec les Beatles et en solo a remodelé le rock et a servi de bande-son à des mouvements sociaux. L'ironie tragique de sa mort violente, alors qu'il prônait la paix, donne à son assassinat une résonance particulière qui continue d'interpeller et de provoquer.



"John Lennon: Murder without a Trial" se propose de plonger les abonnés Apple TV+ dans les profondeurs d'un chapitre sombre de l'histoire, tout en rendant hommage à l'esprit d'un homme dont la vision continue de vivre. Sur Apple TV+, le documentaire promet non seulement d'éclairer les faits, mais aussi d'honorer la mémoire de Lennon, en offrant une réflexion sur la perte, l'héritage et la lutte constante pour la paix.