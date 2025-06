Apple publie un trailer littéralement vibrant pour son film F1 !

Apple a dévoilé une bande-annonce haptique vraiment innovante pour son prochain film « F1 », mettant en vedette Brad Pitt, disponible exclusivement via l’application TV sur iPhone. Cette bande-annonce exploite le Taptic Engine de l’iPhone pour offrir des vibrations tactiles synchronisées avec l’action à l’écran, créant une expérience visuelle dynamique. Lorsque les voitures de F1 filent sur la piste, les utilisateurs peuvent ressentir le grondement intense des moteurs dans leurs mains. Les retours haptiques s’ajustent à l’intensité de la scène, offrant des vibrations puissantes lors de moments palpitants comme les moteurs qui rugissent et des sensations plus subtiles pour des actions mineures, comme le rebond d’une balle de ping-pong.

Comment voir la bande-annonce exclusive ?

Pour accéder à cette bande-annonce unique, les utilisateurs d’iPhone doivent disposer d’iOS 18.4 ou d’une version ultérieure. Elle est mise en avant dans l’onglet TV+ de l’application TV, facilitant son accès et son expérience.

Pour mémoire, dans « F1 », Brad Pitt incarne un ancien prodige de la course automobile qui a brillé dans les années 1990 jusqu’à ce qu’un accident dévastateur mette presque fin à sa carrière. Trente ans plus tard, il se voit offrir une chance de revenir dans le sport en rejoignant une équipe de F1 en difficulté, dirigée par un ancien coéquipier. Le film suit son parcours à haut risque pour sauver l’équipe et reconquérir la gloire, offrant une histoire classique d’outsider remplie de drame et d’adrénaline.



La bande-annonce haptique fait partie de la campagne marketing audacieuse d’Apple pour « F1 », qui sortira dans les salles françaises le 25 juin, et le 27 juin aux USA. Après sa diffusion en salles, le film sera disponible en streaming sur Apple TV+. Encore un film à gros budget pour la Pomme qui en avait d'ailleurs parlé lors du keynote de la WWDC 25.



Pour mémoire, voici la première bande-annonce officielle du film F1 :