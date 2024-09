Apple publie la bande-annonce du film « The Instigators » avec Matt Damon

Au cours de cet été, Apple va proposer plusieurs films et séries à ses abonnés Apple TV+, l'occasion de découvrir de nouvelles histoires passionnantes avec toujours des castings haut de gamme. Parmi ces nouveautés, on peut compter sur "La terre des femmes" avec Eva Longoria, "Fancy Dance" avec Lily Gladstone ou encore... "Les Instigators", un film avec Matt Damon.

Rendez-vous le 9 août sur Apple TV+

Apple a mis en ligne aujourd'hui la bande-annonce de son prochain film « The Instigators », il s'agit une production qui promet de l'action, du suspens et beaucoup de rebondissements. « The Instigators » raconte l'histoire de Rory et Cobby, deux partenaires improbables : un père désespéré et un ex-détenu. Leur plan audacieux de voler les revenus mal acquis d'un politicien corrompu tourne mal, ce qui les plonge rapidement dans une spirale de chaos. Poursuivis par la police, des bureaucrates déterminés et des chefs de crime vengeurs, Rory et Cobby doivent trouver un moyen de s’éclipser. Dans un retournement de situation inattendu, ils convainquent le thérapeute de Rory, interprété par Hong Chau, de se joindre à eux dans leur fuite. Ensemble, ils doivent unir leurs forces et leurs compétences pour échapper à la capture, tout en naviguant à travers une série d'événements imprévus et dangereux.



Le film « The Instigators » est produit par une équipe prestigieuse comprenant Apple Studios, Artists Equity, Studio 8 et The Walsh Company. La réalisation est assurée par Liman, tandis que le scénario est coécrit par Chuck MacLean et Casey Affleck.

Le casting du film est impressionnant avec Matt Damon dans le rôle de Rory et Casey Affleck dans celui de Cobby. Les acteurs supplémentaires incluent Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow, et Ron Perlman, chacun apportant une performance exceptionnelle qui enrichit l'ensemble du film.



Parmi les producteurs principaux, on retrouve Ben Affleck, Matt Damon, Jeff Robinov, John Graham, Kevin J. Walsh et Alison Winter. Du côté des producteurs exécutifs, on peut apercevoir des noms populaires comme Celia D. Costas, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Cynthia Dahlgren ou encore Luciana Damon.



Apple nous donne rendez-vous le 9 août sur Apple TV+ pour découvrir ce nouveau film. Si vous êtes en vacances du côté des États-Unis au début du mois d'août, certains cinémas américains proposeront une projection sur une durée limitée. En France, le film ne sortira pas au cinéma, car sinon Apple serait contraint de respecter la chronologie des médias et la publication du film cette année dans le catalogue d’Apple TV+ ne serait pas possible.