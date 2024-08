Le film "The Instigators" avec Matt Damon est disponible sur Apple TV+

Si vous êtes abonné Apple TV+, vous l'avez probablement remarqué assez rapidement après votre souscription : le catalogue est principalement composé de séries et très peu de films. La raison est simple, les séries poussent les abonnés à conserver leur abonnement actif plus longtemps qu'un film qui dure 2 heures et se termine. Toutefois, Apple a conscience que les films sont aussi appréciés, c'est pour cela que le service de streaming investit aussi dans les films. Aujourd'hui, Apple sort "The Instigators" un nouveau contenu inédit et exclusif avec Matt Damon.

Une nouveauté pour les abonnés Apple TV+

Dès aujourd'hui, les abonnés Apple TV+ peuvent découvrir un nouveau film. The Instigators est une production originale Apple qui offre de l'action, du suspens et beaucoup de rebondissements. Le film raconte l'histoire de Rory et Cobby, deux partenaires improbables : un père désespéré et un ex-détenu. Leur plan audacieux de voler les revenus mal acquis d'un politicien corrompu tourne mal, ce qui les plonge rapidement dans une spirale de chaos.



Poursuivis par la police, des bureaucrates déterminés et des chefs de crime vengeurs, Rory et Cobby doivent trouver un moyen de s’éclipser. Dans un retournement de situation inattendu, ils convainquent le thérapeute de Rory, interprété par Hong Chau, de se joindre à eux dans leur fuite. Ensemble, ils doivent unir leurs forces et leurs compétences pour échapper à la capture, tout en naviguant à travers une série d'événements imprévus et dangereux.

Le casting du film est impressionnant avec Matt Damon dans le rôle de Rory et Casey Affleck dans celui de Cobby. Les acteurs supplémentaires incluent Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow et Ron Perlman, chacun apporte une performance exceptionnelle qui enrichit l'ensemble du film.



Le film « The Instigators » est produit par une équipe prestigieuse comprenant Apple Studios, Artists Equity, Studio 8 et The Walsh Company. La réalisation est assurée par Liman, tandis que le scénario est coécrit par Chuck MacLean et Casey Affleck.



Rendez-vous dès maintenant sur Apple TV+ pour regarder ce nouveau film. Bien sûr, Apple offre (comme toujours) le contenu en 4K HDR et Dolby Vision ainsi que le son Dolby Atmos pour augmenter l'immersion.