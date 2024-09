Le film à gros budget d'Apple sur la F1 a une date de sortie (màj)

Le très attendu projet sur la F1 d'Apple, dont on parle depuis deux ans, s'offre enfin une date de sortie. Attention, il va falloir encore se montrer patient avant de voir Brad Pitt et Damson Idris en pilotes. Le film sera projeté dans les salles de cinéma le 25 juin 2025.

Un film sur la Formule 1

Quelques semaines plus tard, le programme sera ensuite diffusé exclusivement sur Apple TV+, le service de streaming d'Apple. La distribution en salles, qui comprendra des écrans IMAX, est assurée par Warner Bros.



Côté réalisation, c'est Joseph Kosinski qui est en charge, celui à qui l'on doit notamment Top Gun : Maverick et les remakes de Tron. Kosinski a déclaré qu'il utilisait des appareils de prise de vue à la pointe de la technologie pour capturer la sensation des voitures en mouvement comme jamais auparavant. Les acteurs conduisent des voitures F2 spécialement conçues et modifiées pour ressembler aux bolides de la F1. Selon les rumeurs, le budget du film dépasserait les 250 millions de dollars.



Le tournage a eu lieu l'année dernière sur de nombreux circuits de F1 réels, pendant de vrais week-ends de Grand Prix. La production a toutefois été interrompue en 2023 en raison de la grève. Les acteurs et l'équipe de production devraient assister à quelques courses supplémentaires au cours de la saison de F1 2024, jusqu'à la fin du tournage.



Bien qu'il n'ait pas encore de titre officiel, le projet est généralement appelé "Apex F1", car l'écurie fictive du film s'appelle Apex.



Le nouveau film se déroule dans le monde exaltant de la Formule 1 et plongera le public dans le spectacle de la série sportive annuelle la plus populaire, célébrant les compétences et l'héroïsme des pilotes tout en montrant l'incroyable défi de la compétition en Formule 1.



Le film mettra en scène Brad Pitt dans le rôle d'un ancien pilote qui revient en Formule 1, aux côtés de Damson Idris dans le rôle de son coéquipier débutant à APXGP, une équipe fictive sur la grille de départ, qui se bat contre les pilotes et les équipes de la discipline.

© GettyImages

Hamilton a participé au tournage

Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, a participé au projet dès ses débuts et a récemment expliqué pourquoi il s'attend à ce que le projet séduise les téléspectateurs.

J'ai l'impression qu'il est très, très difficile de filmer des films de course.

[...]



Vous savez, on ne peut pas avoir un camion qui nous suit et nous filme à 200 miles à l'heure, alors tout est simulé à une vitesse plus lente et ils l'accélèrent [en post-prod]. Mais là, c'est en temps réel, à la vitesse réelle.



Je pense que si vous revenez à Steve McQueen, par exemple, à l'époque, il y avait des hommes allongés sur l'avant de la voiture avec la caméra, ou une grosse caméra sur le casque, alors que maintenant nous avons toutes ces nouvelles technologies étonnantes.



J'ai l'impression que Joe (Kosinski), honnêtement, va époustoufler les gens.

En attendant juin 2025, cette année, Apple va sortir un autre film de Brad Pitt, "Wolfs", qui sera distribué dans les salles de cinéma le 20 septembre. Dans cette comédie d'action Brad Pitt fait équipe avec George Clooney dans le rôle de deux "réparateurs" chargés de la même mission.





Apple également dévoilé le nom du film, qui est sobrement intitulé F1. Ainsi qu’une affiche officielle.