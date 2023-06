Le film original Apple "Argylle" révèle sa date de sortie au cinéma en France

Avec la production de films, Apple a de grandes ambitions, celles de sortir des films originaux directement au cinéma avant leurs disponibilités sur le service de streaming Apple TV+. Parmi les sorties qui auront lieu dans les salles françaises, on va retrouver dans peu de temps Napoleon avec Ridley Scott (22 novembre 2023), Killers of the Flower Moon (18 octobre 2023) et... Argylle qui sera l'une des prochaines pépites d'Apple !

Argylle sortira en France le

31 janvier 2024

Apple, peut-il briller au cinéma en France et à l'international ?

Pour l'instant, personne ne le sait, mais le géant californien compte s'en donner les moyens avec des films à gros budgets, des histoires passionnantes et comme toujours... des castings très haut de gamme rassemblant les plus grands acteurs hollywoodiens de notre époque.



L'un des films qui pourrait révéler Apple dans l'univers cinématographique, c'est sans aucun doute Argylle, ce film issu d'un partenariat avec Universal a coûté l'incroyable somme de 200 millions de dollars, de l'argent déboursé par Apple qui a choisi d'acquérir les droits exclusifs du film.

Dans le casting, vous pourrez retrouver l'acteur Samuel L. Jackson (Captain America, le soldat de l'hiver), Henry Cavill (The Witcher), Sam Rockwell (Le Cas Richard Jewell), Bryan Cranston (Breaking Bad) ou encore l'artiste Dua Lipa qui signera sa première expérience dans un film.



Dans ce casting de folie, on peut aussi ajouter l'actrice Ariana Debose, aperçue dans West Side Story, elle participera également à la création originale Apple TV+ dans l'un des rôles les plus importants du programme.



Si le casting a attiré votre attention, le scénario d'Argylle va probablement encore plus vous captiver. Dans ce futur film Apple, vous suivrez les aventures du plus grand espion du monde, engagé dans une mission particulièrement compliquée, l'homme qui gère toutes les situations avec un professionnalisme exceptionnel, va être confronté à des problèmes inattendus qu'il n'avait pas prévus. Le film est basé sur un roman d'espionnage du même nom qui sera prochainement publié par l'auteur Ellie Conway.



Argylle sortira au cinéma le mercredi 31 janvier 2024 en France (et le 2 février 2024 aux États-Unis) puis sera disponible en streaming dans un peu plus d'un an pour respecter la fameuse chronologie des médias. Aux États-Unis et dans le reste du monde, le film sera disponible sur Apple TV+ seulement quelques mois après sa sortie au cinéma.



Source