Voici la bande-annonce du film "Napoléon" au cinéma le 22 novembre puis sur Apple TV+

C'est sans aucun doute le film original Apple de l'année, le géant californien va sortir dès le 22 novembre au cinéma "Napoléon", un film avec Ridley Scott qui racontera l'histoire du célèbre empereur et chef militaire français. Pour ceux qui n'iront pas le voir sur grand écran, vous pourrez le visualiser après en exclusivité sur Apple TV+.

Les premières images de "Napoléon"

Le film original Apple "Napoléon" a dévoilé sa première bande-annonce officielle, ce nouveau film sortira en premier au cinéma puis sera disponible en exclusivité mondiale sur le service de streaming Apple TV+. Le film Napoléon racontera l'ascension rapide de Napoléon Bonaparte au rang d'empereur. Le film mettra en avant ses succès militaires, tels que la bataille d'Austerlitz en 1805 et la bataille de Wagram en 1809, ainsi que ses défaites qui ont conduit à sa chute et à la fin de l'Empire français. Le film s'intéressera également à sa relation parfois conflictuelle avec sa femme Joséphine.



La présence de Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon est jugée par beaucoup de cinéphiles comme un choix qui n'aurait pas pu être meilleur. Phoenix est connu pour son jeu d'acteur remarquable, notamment pour son interprétation du Joker dans le film de Todd Phillips.

Dans le casting, on retrouvera aussi Vanessa Kirby dans le rôle de l'Impératrice Joséphine, Tahar Rahim pour le rôle de Paul Barras ou encore Ludivine Sagnier qui incarnera Theresa Cabarrus. Pour ce petit chef-d'œuvre qui va probablement faire énormément de bruit une fois disponible au cinéma, Apple s'est associé à Scott Free Production, 20th Century Studios ainsi que Sony Pictures. Chaque détail a minutieusement été travaillé pour se rapprocher le plus possible de ce qui est écrit à propos de la vie, des réussites, des combats et des échecs de Napoléon Bonaparte.

Une sortie retardée sur Apple TV+ en France

Contrairement aux autres pays, la France est confrontée à la chronologie des médias, ce qui signifie que le film Napoléon sera disponible au cours du deuxième trimestre de 2025 au plus tôt sur Apple TV+. Heureusement, comme Canal+ a des accords spécifiques avec Apple pour la diffusion des contenus originaux Apple, il y a de fortes chances que le film soit diffusé en priorité pour les abonnés Canal+. Les chaines de TV avec un abonnement payant ont des avantages que n'ont pas les services de streaming comme Netflix, Prime Video... en termes de délai pour la diffusion d'un nouveau contenu.