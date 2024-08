Apple abandonne l'idée d'offrir une grande distribution au cinéma pour son film "Wolfs"

Après l'univers du streaming avec Apple TV+, Apple a eu des envies de "briller" dans les cinémas. Pour cela, l'entreprise a collaboré avec de grands studios pour la distribution, a dépensé des centaines de millions de dollars, a réuni des castings impressionnants et a misé sur des scénarios convaincants. Malgré tout cela, les succès des films originaux Apple au cinéma ont été très limités. Face à cette tendance décourageante, Apple a décidé de changer ses plans avec le film "Wolfs" qui rassemble en tête d'affiche Brad Pitt et George Clooney.

Wolfs aura plus un destin streaming que cinéma

C'est un duo qu'on attendait impatiemment de voir sur grand écran au cinéma, mais finalement George Clooney et Brad Pitt seront plus à l'affiche d'un grand film dans le secteur du streaming, plutôt que dans celui du cinéma. Dans une annonce faite aujourd'hui, on apprend que l'Apple Park ne souhaite plus sortir son film Wolfs au cinéma dans le monde entier avec une visibilité et une disponibilité similaire à celle de films comme Napoleon, mais plutôt se focaliser sur une disponibilité rapide sur son service de streaming : Apple TV+.



En effet, Apple a expliqué que dès le 20 septembre, le film Wolfs sera disponible dans un nombre très limité de salle aux États-Unis. L'entreprise ne parle pas de la disponibilité au cinéma à l'international, mais on imagine que s'il y a une volonté de restreindre la sortie au cinéma aux US, la stratégie devrait être exactement la même pour l'international. Pour les États-Unis, le film sortira après sur Apple TV+ dès le 27 septembre, Apple prévoit d'ailleurs une grande communication autour de ce film pour dynamiser les souscriptions à Apple TV+.

Pour le moment, on ne connait pas précisément la stratégie qu'utilisera Apple pour la sortie du film en France. À noter quand même que l'approche américaine d'une sortie au cinéma puis une semaine après sur Apple TV+ n'est pas possible dans notre pays, car la chronologie des médias l'interdit.



Pour la France, Apple aura deux choix : soit sortir le film dans toutes les salles de cinéma dès le 20 septembre (comme aux États-Unis), récolter un maximum de revenus puis attendre :

4 mois pour une sortie en VOD achat/location

6 mois pour une diffusion sur Canal+ (grâce à l'accord)

15 mois pour une disponibilité sur Apple TV+

Ou... oublier les salles de cinéma françaises puis sortir directement le film sur Apple TV+ le 27 septembre et en faire profiter les abonnés Canal+ grâce à l'accord signé entre Apple et le groupe Canal. Bien sûr, la dernière option est moins rentable pour Apple, car une sortie directe sur Apple TV+ est largement moins intéressante financièrement qu'une sortie en cinéma.

Une potentielle suite pour Wolfs

Apple en est convaincu, le film Wolfs va être un énorme succès, grâce au scénario, mais aussi au casting qui met en avant des acteurs populaires dans le monde entier. Selon le communiqué de presse d'Apple, une suite au film Wolfs n'est pas à exclure, la fin du film (que personne n'a vu pour l'instant) va laisser une fenêtre ouverte à une suite de l'histoire.



Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la bande-annonce, Wolfs racontera l'histoire d'un réparateur professionnel (joué par George Clooney) engagé par un appel téléphonique pour dissimuler un crime de haut niveau. Mais rien ne se passe comme prévu lorsqu'un deuxième réparateur, joué par Brad Pitt, arrive. Les deux "loups solitaires" sont alors forcés de travailler ensemble, et leur nuit dérape de manière inattendue pour les deux.