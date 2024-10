Wolfs avec Brad Pitt et George Clooney est le film le plus vu de l’histoire d’Apple TV+

Depuis que le film Wolfs est disponible sur Apple TV+, la quantité de visionnage a littéralement explosé, faisant du contenu le film le plus visualisé de l’histoire d’Apple TV+. Ce succès impressionnant et plutôt prévisible va peut-être faire regretter Apple de ne pas avoir lancé ce film au cinéma !

Wolfs, c’est un énorme succès

Le film Wolfs, réalisé et scénarisé par Jon Watts, est rapidement devenu un phénomène sur Apple TV+. Avec des acteurs populaires comme Brad Pitt et George Clooney en tête d’affiche, ce thriller a non seulement conquis les abonnés, mais a également détrôné les précédents succès d’Apple TV+ comme The Family Plan, Ghosted, Sharper et USS Greyhound.



Disponible en exclusivité sur Apple TV+ depuis le 27 septembre, Wolfs a enregistré une augmentation spectaculaire de son audience, avec une croissance de 30 % d’une semaine à l’autre, d’après les chiffres rapportés par Deadline. Chaque jour, le film continue de générer des chiffres d’audience impressionnants, ce qui réjouit Apple qui a beaucoup investi sur cette production originale.

Un succès presque mondial

Parmi les pays où le films Wolfs a rencontré un joli succès, on retrouve : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, l’Italie, le Mexique, le Brésil, et l’Allemagne. En ce qui concerne la France, le film fonctionne bien, mais ne réalise pas encore de record d’audience.



Initialement, un plan de distribution en salles de cinéma à grande échelle avait été envisagé pour Wolfs, mais cette option a été revue après les résultats moyens des film Napoleon et Argyle lors de leurs sorties en salles. Ce changement stratégique semble avoir été judicieux, au vu des performances exceptionnelles de Wolfs en streaming. Cependant, on ne peut pas s’empêcher de se dire « et si Apple avait lancé le film au cinéma ? ».