Le film Wolfs avec Brad Pitt et George Clooney est disponible sur Apple TV+

Après avoir présenté en avant-première son dernier film original phare, Wolfs, avec Brad Pitt et George Clooney, Apple le lance en streaming dans le monde entier, exclusivement sur l'Apple TV+ pour les abonnés. Le duo se retrouvent plus de quinze ans après Burn After Reading ou encore Ocean's Eleven.

Wolfs est disponible !

Wolfs est écrit et réalisé par Jon Watts. Bien qu'initialement prévu pour une large sortie en salle, Apple a décidé à la dernière minute d'en faire une exclusivité en streaming. Watts, ainsi que Pitt et Clooney, ont exprimé leur déception quant à l'absence du film dans les salles de cinéma.

Dans Wolfs, Pitt et Clooney interprètent des "réparateurs" indépendants engagés pour une même mission criminelle, qu'ils croient simple. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, la situation se transforme en quelque chose de bien plus complexe, ce qui les oblige à travailler ensemble pour résoudre le mystère. Amy Ryan et Austin Abrams font également partie de la distribution. Cette comédie d'action a déjà conquis une partie du public.



Voici la bande-annonce officielle :

Comment voir Wolfs ?

Pour regarder Wolfs, vous aurez besoin d'un abonnement Apple TV+. Vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de sept jours et accéder au film via l'application Apple TV sur différentes plateformes, notamment les appareils Apple, Roku, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox et même les navigateurs web sur tv.apple.com. Le film est diffusé en streaming jusqu'à 4K HDR avec le son Dolby Atmos. Votre abonnement vous donne également accès à Wolfs et à plus de 200 autres programmes originaux.



Notez que Brad Pitt apparaîtra également dans le prochain film d'Apple sur la F1, dont la sortie en salle est prévue pour juin prochain.