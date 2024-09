Voici la bande-annonce de Wolfs, le nouveau film d'Apple avec Brad Pitt et George Clooney

Apple vient de publier la bande-annonce de son prochain grand film, Wolfs, avec Brad Pitt et George Clooney. Le film Wolfs, qui ne s'écrit jamais au pluriel en anglais, met en scène le duo dans une comédie d'action où deux réparateurs professionnels se voient confier le même travail.

Un nouveau film à gros budget chez Apple

Les deux stars, que l'on a déjà vu réunies dans des films comme Ocean's 11, sont forcés de travailler ensemble dans une série d'événements tous plus inattendus les uns que les autres. Le film sortira en salles le 20 septembre prochain et sera ensuite diffusé en streaming exclusivement sur Apple TV+. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Le film réunira donc Pitt et Clooney pour leur première apparition ensemble à l'écran depuis plus de vingt ans. Amy Ryan, Austin Abrams et Poorna Jagannathan complètent la distribution.



Le film est réalisé par Jon Watts et a été entièrement financé par Apple en 2021. Fait intéressant, les deux stars ont concédé des réductions de salaire afin de s'assurer que le film ne soit pas exclusivement diffusé en streaming. Sony s'occupe de la distribution mondiale en salles.



Une nouvelle tentative d'Apple de percer dans le box-office, après les sorties de Killers of the Flower Moon (20 octobre 2023), Napoléon (22 novembre 2023), Argylle (2 février 2024) et prochainement de Fly Me to the Moon (qui sortira au cinéma le 12 juillet).

Plus léger et certainement plus court que les autres cités, Wolfs pourrait cartonner. Reste à voir si le public sera au rendez-vous, les américains ayant par exemple boudés le "Memorial Day" de lundi dernier ayant fait un flop. Habituellement, c'est ce jour que les salles sombres font leurs meilleurs chiffres.



En outre, jusqu'à présent, les recettes au box-office des films originaux d'Apple n'ont jamais été à la hauteur des attentes...