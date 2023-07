Brad Pitt s'est exprimé dans une interview sur le film de Formule 1 pour Apple TV+

Ce n'est plus un secret pour personne, Apple TV+ nous prépare une petite pépite, un film avec Brad Pitt, Damson Idris et Lewis Hamilton à la co-production. Il y a quelques jours, nous avons pu voir circuler plusieurs images venant du tournage qui a actuellement lieu au Royaume-Uni, aujourd'hui, Brad Pitt a accordé une interview exclusive à Sky Sports.

Un film qui va vous impressionner

Dans quelques mois, les abonnés Apple TV+ vont pouvoir profiter d'un nouveau film avec Brad Pitt en tête d'affiche, un contenu qui abordera la thématique de la Formule 1, on a d'ailleurs pu voir Brad Pitt sur plusieurs images dans une combinaison de pilote. Si on en sait très peu sur le film, on sait déjà qu'il y a un grand enthousiasme sur le tournage et une bonne ambiance, Brad Pitt n'a pas hésité une seule seconde à l'exprimer à la chaîne Sky Sports :

Tout a été génial. L'ambiance est incroyable, pour en faire partie et raconter notre histoire. Les équipes nous ont ouvert leurs portes.

Pour la première fois depuis la révélation du film, nous avons des détails très précis, Brad Pitt a révélé quelques informations croustillantes à propos du personnage qu'il va jouer dans le film :

Je vais jouer un gars qui a couru dans les années 1990... qui a eu un accident horrible, a chuté et a disparu, puis il a couru dans d'autres disciplines. Son ami, joué par Javier Bardem, propriétaire d'une équipe, le contacte. C'est une équipe de dernière place, ils sont 21-22 sur la grille, ils n'ont jamais marqué un point. Mais ils ont un jeune phénomène, joué par Damson Idris, et ils m'amènent comme une sorte d'Ave Maria, et des péripéties s'ensuivent. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des caméras installées partout dans la voiture. Vous n'avez jamais vu la vitesse, vous n'avez jamais vu les forces G comme ça. C'est vraiment, vraiment excitant.

Comme mentionné en début d'article, Apple a fait appel à Lewis Hamilton, le célèbre pilote de Formule 1, pour incarner l'esprit de vitesse, d'innovation et de performance. Reconnu comme l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, Hamilton va apporter sa passion et son expertise à ce partenariat exclusif avec Apple. Pour perfectionner le film, la firme de Cupertino a misé toute sa confiance sur une légende du cinéma de notre époque : le réalisateur Joseph Kosinski, l'un des génies derrière Top Gun: Maverick.

