Apple TV+ : le tournage du film Wolves avec George Clooney et Brad Pitt a commencé !

Sur Apple TV+, on retrouve moins de nouveaux contenus que chez les services de streaming concurrent, cependant le peu de contenu qu'ajoute le géant californien est à chaque fois d'une qualité irréprochable. En plus des scénarios passionnants et remplis de rebondissements, Apple fait en sorte de créer des castings VIP avec des acteurs mondialement connus et à la carrière impressionnante. Ce sera le cas du film Wolves qui va mettre au premier plan le duo George Clooney et Brad Pitt.

Le tournage de Wolves commence

Selon un rapport du Daily Mail, le film original Apple baptisé "Wolves" vient de commencer son tournage aux États-Unis, plusieurs photos ont fuité grâce aux paparazzis qui suivent attentivement George Clooney et Brad Pitt au quotidien. Sur les photos publiées sur internet, on peut apercevoir le duo se balader dans le quartier de Harlem à New York dans une veste en cuir noir et une chemise blanche boutonnée.



Entre deux scènes enregistrées, les acteurs se rendent à différents lieux sur le tournage, c'est pile à ce moment que les paparazzis en ont profité pour réaliser plusieurs clichés afin d'immortaliser les deux acteurs ensemble.

Image du Daily Mail

Apple TV+ a acquis les droits du film Wolves en septembre 2021, le géant californien a dépensé énormément d'argent pour ce projet de grande ampleur. Apple a réussi à battre les studios Annapurna, Lionsgate, MGM, Universal, Amazon ainsi que Netflix.



Wolves sera un film réalisé par Jon Watts à qui l'on doit Spider-Man : No Way Home, au niveau du casting, on retrouvera Amy Ryan, Austin Abrams ainsi que Brad Pitt et George Clooney qui seront les deux acteurs principaux à l'écran.



En ce qui concerne la disponibilité du film, c'est le flou total. On peut espérer un lancement sur Apple TV+ au cours de la fin de 2023, au plus tard pour 2024 ! Un tournage prend beaucoup de temps, il faut compter 4-5 mois grands maximum, ajoutons à cela les complications et imprévus et cela peut atteindre les 6 mois.



Visionnez les autres photos de Brad Pitt et George Clooney sur le tournage de Wolves