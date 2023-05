Brad Pitt s'entraîne dans une vraie F2 pour le film de Formule 1 d'Apple TV+

Vous en avez certainement entendu parler, Apple travaille sur un film de Formule 1 avec Brad Pitt, avec un budget très important. Nous connaissons déjà quelques détails sur ce film, comme le fait que Jerry Bruckheimer et Joseph Kosinksi sont aux commandes, et que Brad Pitt conduira une voiture conçue par Mercedes. Mais cette fois, Julien Fébreau, de Canal Plus, nous livre de nouveaux détails passionnants sur le film.

Un film sur la Formule 1

D’après les informations de nos amis de chez Canal+, Brad Pitt s'entraîne actuellement dans une vraie voiture de F2. De plus, nous apprenons que son équipe dans le film s'appellera "Apex", bien que le nom du film lui-même n'ait pas encore été confirmé.

Brad Pitt à l'entraînement sur un circuit du sud de la France, c'est Julien Fébreau qui lâche le scoop 👀



Jerry Bruckheimer, producteur de cinéma, donne davantage d'informations sur son prochain film autour de la Formule 1 🎬🍿#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/j8vO1CQtDB — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 5, 2023

Brad Pitt court sur le circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, il a déjà parcouru près de 1000 km avec une voiture développée par Mercedes avec son pilote vedette, Lewis Hamilton, qui est producteur du film.

Ce nouveau rapport contredit donc les précédentes rumeurs en affirmant :

Brad Pitt conduira seul sur le circuit de Silverstone entre les séances de F1.

Il ne partagera pas la piste avec d'autres pilotes et il n'y aura pas de "11e équipe" pendant la saison de F1 en cours.

Les scènes filmées de Brad Pitt sur la piste seront combinées avec des séquences réelles de la saison 2023 de la F1, créant ainsi une toile de fond authentique pour sa performance.

En outre, Damson Idris a rejoint le casting du film et jouera un autre pilote de F1 aux côtés de Pitt. Le personnage d'Idris est apparemment inspiré par Lewis Hamilton, qui a déjà déclaré que ce film serait "le meilleur film de course automobile qui ait jamais existé".



Les détails concernant la sortie du film ne sont pas encore connus, car le tournage n’est pas encore terminé. Il paraît évident qu’il sortira en 2024, au plus tôt.