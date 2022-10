Apple TV+ : Lewis Hamilton affirme que le film sur la Formule 1 avec Brad Pitt sera le « meilleur film de course qui n’ait jamais existé »

L'une des pépites à venir sur Apple TV+ (et qui va probablement coûter très cher à Apple), c'est un film inédit sur la Formule 1 avec la participation de Brad Pitt en acteur vedette et la présence de la star Lewis Hamilton à la production. Ce film est particulièrement attendu par les abonnés Apple TV+, mais aussi par les passionnés de Formule 1. Pour la première fois depuis le début du projet, Lewis Hamilton révèle son ressenti !

Préparez-vous à des sensations fortes

Dans une interview exclusive à Motorsport, Lewis Hamilton s'est confié sur un projet en cours avec Apple TV+, le pilote automobile participe activement sur une future création originale à travers la société de production Dawn Apollo Films. Le film (qui n'a toujours pas de nom officiel) mettra en vedette Brad Pitt en tant que pilote de Formule 1, Hamilton n'apparaîtra pas à l'écran, mais sa présence sur le tournage sert sans aucun doute à partager ses états d'esprit avant les grandes journées et même son expérience au volant. Brad Pitt qui ne connaît pas cet univers a pu compter sur l'avis du champion qui a remporté de nombreux titres depuis 2008.

N'ayant pas l'autorisation de dévoiler des détails sur le film Apple TV+ à venir, Lewis Hamilton s'est contenté d'exprimer son ressenti personnel sur ce qu'il a pu voir jusqu'ici pendant les journées de tournage.

Selon la star, le film Apple TV+ avec Brad Pitt sur la Formule 1 sera le "meilleur film de course qui n'ait jamais existé" :

J'ai de grands espoirs pour cela. Je sais que nous allons faire le meilleur film de course qui n'ait jamais existé, à la fois visuellement et nous allons nous assurer de toucher émotionnellement tous les fans.

Je suis énormément excité pour ce projet. Ce que nous avons pu mettre en place jusqu'à présent en équipe est assez incroyable.

Lewis Hamilton a également expliqué que c'était un immense honneur pour lui d'avoir pu assister à l'United States Grand Prix 2022 le week-end dernier avec Tim Cook. Hamilton a aussi parlé de sa relation avec Brad Pitt sur le tournage du film, il a décrit l'acteur comme une légende qui lui a marqué l'esprit.



Comme on pouvait s'y attendre, le pilote de course n'a donné aucune information sur le film ni d'estimation sur la date de disponibilité dans le catalogue d'Apple TV+. On ne sait même pas encore si le film a achevé son tournage. La seule chose qu'on peut prédire à propos de cette future création originale Apple, c'est une sortie à coup sûr en 2023 !