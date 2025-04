Apple TV+ annonce la série policière « Smoke » avec Taron Egerton

Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu de « Smoke », un drame policier captivant en neuf épisodes, créé par Dennis Lehane et avec Taron Egerton, qui est également producteur exécutif. La série sera diffusée mondialement à partir du vendredi 27 juin 2025, avec les deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 8 août 2025.

Une série intriguante

Inspirée de faits réels et du podcast « Firebug » de truth.media, « Smoke » suit la détective tourmentée Michelle Calderone et l’énigmatique enquêteur sur les incendies criminels Dave Gudsen (Egerton) alors qu’ils traquent deux pyromanes en série. La distribution inclut Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear et John Leguizamo.



Produite par Apple Studios, « Smoke » est écrite et produite par Lehane, avec Egerton, Richard Plepler (EDEN Productions), Bradley Thomas et Dan Friedkin (Imperative Entertainment), Kari Skogland, Joe Chappelle, Jane Bartelme, Kary Antholis (Crime Story Media) et Marc Smerling (Truth Podcasting Corp) en tant que producteurs exécutifs. La réalisation est assurée par Skogland, Chappelle et Jim McKay.

© Apple TV+.

Un catalogue primé

Pour mémoire, Apple TV+ disponible dans plus de 100 pays pour 9,99 €/mois avec un essai gratuit de sept jours, propose des contenus originaux de qualité sur tous les appareils. Les nouveaux abonnés achetant certains appareils Apple peuvent bénéficier de trois mois gratuits. Depuis son lancement en 2019, Apple TV+ a remporté 561 prix et 2 595 nominations, notamment pour « Ted Lasso » et « CODA », lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2022.