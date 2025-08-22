Apple TV+ lance la saison 3 de la série Invasion

Quatre ans après la première saison et deux après la seconde, voici la suite avec la saison 3 d'Invasion sur Apple TV+.



En effet, la série est de retour en streaming sur Apple TV+, avec une sortie légèrement anticipée en ce vendredi 22 août. Voici un aperçu de ce qui vous attend cette saison.

Invasion saison 3, c'est parti !

Après près de deux ans depuis la finale de la saison 2, les fans d'Invasion peuvent enfin reprendre leur série, Apple ayant annoncé la date de la première le mois dernier.



Pour ceux qui se posent la question, Invasion est une série de science-fiction sur Apple TV+ qui suit une invasion extraterrestre à travers différents points de vue mondiaux.

Dans la saison 3, les personnages principaux s'unissent pour une mission cruciale visant à infiltrer le vaisseau-mère extraterrestre. La série explore la formation de nouvelles relations et les tensions dans les anciennes, alors que l'humanité lutte pour sa survie.



Voici la description officielle d'Apple pour la nouvelle saison, partagée avec la première bande-annonce :

Invasion suit une invasion extraterrestre à travers différents points de vue à travers le monde. Dans la saison trois, ces perspectives se croisent pour la première fois, alors que les personnages principaux de la série sont réunis pour travailler en équipe dans une mission cruciale visant à infiltrer le vaisseau-mère extraterrestre. Les extraterrestres suprêmes ont enfin émergé, répandant rapidement leurs tentacules mortels à travers notre planète. Il faudra que tous nos héros travaillent ensemble, en utilisant toute leur expérience et leur expertise, pour sauver notre espèce. De nouvelles relations se forment, les anciennes relations sont mises à l'épreuve et même brisées, alors que notre casting international de personnages doit devenir une équipe avant qu'il ne soit trop tard.

Alors que l'une des séries de science-fiction phares d'Apple fait son retour, elle coïncide avec la fin de la saison de Foundation, dont les trois derniers épisodes seront diffusés tous les vendredis jusqu'au 12 septembre.

Voici la bande-annonce de la saison 3 :

La saison 3 d'Invasion comptera 10 épisodes, qui se prolongeront jusqu'à fin octobre. Si vous ne vous souvenez plus des deux premières saisons, Apple vous a concocté deux vidéos récapitulatives pour rattraper le temps :

Comment regarder Invasion

Invasion est diffusé exclusivement sur Apple TV+, le service de diffusion en continu de l'entreprise pour les séries et les films originaux. Apple TV+ est disponible à 9,99€/mois sans engagement avec une période d'essai de 7 jours.



Vous pouvez regarder le catalogue d'Apple via l'application Apple TV, disponible sur les appareils Apple bien sûr, mais aussi sur PlayStation, Xbox, Roku, Amazon Fire Stick, les téléviseurs intelligents, etc. Les utilisateurs d'Android et de PC peuvent la regarder dans un navigateur web à l'adresse tv.apple.com.