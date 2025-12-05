La saison 3 du thriller d’espionnage, Téhéran, revient sur Apple TV+ (saison 4 en tournage)

Après plus de deux ans d’incertitude, Apple TV+ vient d’annoncer officiellement le retour de la série israélienne acclamée « Téhéran », ou « Tehran » en anglais. La saison 3 est calée au vendredi 9 janvier 2026, avec un premier épisode disponible ce jour-là, suivi d’un épisode par semaine jusqu’au 27 février.

Pour information, ce retard important était lié à la guerre Israël-Hamas qui a éclaté en octobre 2023. Bien que le tournage de la saison 3 ait été bouclé mi-2023 et que la saison complète ait même été diffusée sur la chaîne israélienne Kan 11 en décembre 2024, Apple TV+ avait jusqu’à présent gardé le silence sur une date de sortie mondiale.

Hugh Laurie débarque dans la série

La série met toujours en scène Niv Sultan dans le rôle de Tamar Rabinyan, une agente du Mossad et hackeuse qui mène une mission d’infiltration ultra-dangereuse au cœur de Téhéran. Cette saison accueille une nouvelle tête d’affiche : Hugh Laurie (Docteur House) dans un rôle important.



Apple a également confirmé que la saison 4 déjà en cours de production, ce qui laisse espérer – si plus aucun contretemps n’intervient – de nouvelles saisons en 2026 et 2027.

Voici le synopsis officiel :

Tamar est une hackeuse du Mossad qui infiltre Téhéran sous une fausse identité pour participer à la destruction d'un réacteur nucléaire iranien. Mais sa mission échoue. Tamar doit alors planifier une opération qui va mettre en danger tous ses proches.

Les saisons 1 et 2 sont déjà disponibles sur Apple TV+. La bande-annonce de la saison 3, apparemment très intense, arrive le 9 janvier 2026.



Bien évidemment, ce n’est pas le seul thriller d’Apple TV+ à avoir connu de gros problèmes de planning récemment : la mini-série avec Jessica Chastain, The Savant, a été retirée du calendrier à quelques jours seulement de sa sortie prévue en septembre 2025 et n’a toujours pas de nouvelle date.