Apple TV devrait diffuser gratuitement les playoffs MLS 2025

La saison régulière de la MLS 2025 s’est achevée hier soir, marquant le début des playoffs tant attendus. Mais cette année, une annonce majeure devrait bouleverser les habitudes de diffusion : Apple et la ligue nord-américaine vont offrir un accès inédit aux matchs de phase finale. À confirmer pour la France.

La MLS rend ses matchs de playoffs accessibles à tous les abonnés Apple TV

La Major League Soccer (MLS) a prévu une initiative inédite pour toucher un public plus large : les matchs de playoffs 2025 seront accessibles à tous les abonnés Apple TV, même sans souscrire au traditionnel MLS Season Pass. Cette mesure, confirmée par Sports Business Journal, marque une nouvelle étape dans la collaboration entre la ligue nord-américaine et Apple, qui détient depuis 2023 les droits mondiaux de diffusion de la compétition.

Jusqu’ici, seuls les abonnés au Season Pass — proposé à environ 13,99 € par mois ou 88 € par an en France — pouvaient suivre l’intégralité des rencontres, y compris la saison régulière et les phases finales. La nouveauté permettra donc, au moins aux États-Unis, de profiter des matchs à enjeu sans coût supplémentaire pour les simples utilisateurs d’Apple TV. Une manière pour la MLS de renforcer sa visibilité, à l’heure où les audiences progressent lentement hors du continent américain.

Cependant, rien n’indique encore que cette offre s’étendra à la France. Si le MLS Season Pass est bel et bien disponible dans plus de 100 pays, y compris sur l’app Apple TV en France, Apple n’a pour l’instant publié aucun communiqué local confirmant la gratuité des matchs de playoffs pour les abonnés français d’Apple TV.

Autrement dit, les utilisateurs d’Apple TV en France pourraient ne pas bénéficier de la même ouverture que leurs homologues américains. En attendant une annonce officielle, la prudence reste donc de mise : les fans de foot nord-américain (et surtout de Lionel Messi) devront peut-être encore passer par le Season Pass pour suivre les phases finales de la MLS cette saison.

Une finale le 6 décembre 2025

La saison régulière 2025 de la Major League Soccer s’est officiellement terminée hier soir, à l’occasion du traditionnel Decision Day, qui clôture la phase classique avec l’ensemble des matchs joués simultanément. Les classements sont désormais figés et les affiches des séries éliminatoires connues. Comme chaque année, neuf équipes de chaque conférence (Est et Ouest) se qualifient pour les playoffs, donnant le coup d’envoi de la phase la plus intense de la saison.

Les playoffs MLS 2025 débuteront dès le mercredi 22 octobre avec les matchs Wild Card, opposant les équipes classées 8ᵉ et 9ᵉ de chaque conférence dans un duel à élimination directe. Suivra le Round One, une série au format « Best-of-3 » (le premier à deux victoires), programmée du 24 octobre au 9 novembre. Les demi-finales de conférence auront lieu les 22 et 23 novembre, avant les finales de conférence prévues les 29 et 30 novembre. Enfin, le grand rendez-vous de la saison, la MLS Cup 2025, se tiendra le 6 décembre, et désignera le champion de cette 30ᵉ édition du championnat nord-américain.