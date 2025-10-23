La série sci-fi Pluribus s'offre une bande-annonce remarquable

Apple TV+ se prépare pour sa plus grande première de l’automne avec Pluribus, le dernier chef-d’œuvre de science-fiction du créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan. La bande-annonce intégrale offre enfin un aperçu complet de ce drame qui repousse les limites du genre, suscitant un grand intérêt parmi les fans.

Les informations clés

Voici les informations à connaître sur la série évènement :

Date de début : Vendredi 7 novembre, avec les deux premiers épisodes.

: Vendredi 7 novembre, avec les deux premiers épisodes. Calendrier de diffusion : Épisodes hebdomadaires jusqu’au 26 décembre.

: Épisodes hebdomadaires jusqu’au 26 décembre. Saison 2 : Déjà commandée par Apple TV+.

Bien qu’Apple ait gardé les détails de l’intrigue secrets — la décrivant seulement comme un « drame sci-fi qui repousse les limites du genre » — la bande-annonce va bien plus loin que les précédents teasers.

Un trailer qui donne le ton

Avec Rhea Seehorn (Better Call Saul) dans le rôle de Carol, la série suit « la personne la plus misérable de la Terre » dans un monde débordant de bonheur. Sa mission ? Sauver l’humanité d’un excès de félicité.



La bande-annonce permet de découvrir des visuels dystopiques mêlant humour noir et suspense, de retrouver le style narratif signature de Gilligan avec des rebondissements et des dilemmes moraux, ainsi qu'un casting étoilé incluant Seehorn dans un rôle principal pivotal.

Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous !