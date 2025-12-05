Il n’aura fallu qu’un peu plus d’un mois pour que la rumeur devienne réalité. Netflix confirme le rachat de Warner Bros pour plus de 80 milliards de dollars, une annonce qui bouleverse totalement l’univers du streaming dans le monde. De quoi s'offrir des licences incroyables dont Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones et Friends.

C’est officiel : Netflix rachète Warner Bros. pour 82,7 milliards de dollars

On l’apprenait fin octobre dernier : Warner Bros. Discovery se mettait officiellement en vente après avoir reçu plusieurs offres non sollicitées. Valorisé à plus de 60 milliards de dollars, le géant du divertissement avait lancé un processus d’enchères stratégiques qui a attiré les plus grands acteurs du secteur, dont Apple, Paramount et Amazon.

Ce vendredi 5 décembre, Netflix et Warner Bros. Discovery ont officialisé l’accord définitif via un communiqué de presse commun. Le géant du streaming acquiert Warner Bros., incluant ses studios de cinéma et de télévision, HBO et HBO Max, pour une valeur d’entreprise totale de 82,7 milliards de dollars (valeur des capitaux propres de 72 milliards de dollars). La transaction est évaluée à 27,75 dollars par action de WBD, dans le cadre d’une opération mixte cash et actions.

Cette acquisition historique unit l’innovation et la portée mondiale de Netflix avec plus d’un siècle d’héritage narratif de Warner Bros. “Cette acquisition améliorera notre offre et accélérera notre activité pour les décennies à venir”, a déclaré Greg Peters, co-PDG de Netflix. “Warner Bros. a contribué à définir le divertissement pendant plus d’un siècle avec des capacités créatives et de production phénoménales.”



David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, a ajouté : “Cette annonce combine deux des plus grandes entreprises de storytelling au monde pour apporter au plus grand nombre le divertissement qu’ils aiment regarder.”



La transaction devrait se conclure après la séparation prévue de la division Global Networks de WBD, comprenant CNN, TBS et TNT, qui deviendra une nouvelle société cotée en bourse appelée Discovery Global. Cette séparation est attendue pour le troisième trimestre 2026.



Netflix s’est engagé à maintenir les opérations actuelles de Warner Bros., y compris les sorties théâtrales des films. Les abonnés Netflix auront accès aux bibliothèques HBO et HBO Max, incluant des franchises iconiques comme Harry Potter, l’univers DC Comics, Game of Thrones et Friends.



Cette méga-fusion devra toutefois faire face à un examen réglementaire strict concernant les questions antitrust. Sans parler des augmentations de prix pour les clients dans les années à venir.