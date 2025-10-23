Après des années à se concentrer sur du contenu original, Apple TV semble adopter une nouvelle stratégie pour rivaliser un peu plus avec la concurrence. La dernière rumeur en date évoque le rachat de HBO Max.

Apple serait intéressée par le rachat de HBO Max

Il y a deux jours, plusieurs sources ont confirmé que Warner Bros Discovery envisageait une vente partielle de ses activités, évaluée à plus de 60 milliards de dollars. L’entreprise, qui fait face à une dette importante, chercherait à se séparer de certains de ses actifs en les cédant par segments distincts. Parmi les parties les plus convoitées figure HBO Max, la plateforme de streaming phare du groupe.

Selon Bloomberg, Apple ferait partie des acteurs intéressés par le rachat de cette branche, dans le but de renforcer considérablement le catalogue d’Apple TV. La marque à la pomme verrait dans cette opération une occasion unique d’ajouter à son service des productions emblématiques et des franchises mondialement connues issues du vaste catalogue Warner Bros.

Si l’accord venait à se concrétiser, Apple TV pourrait alors accueillir des licences prestigieuses comme Game of Thrones, Harry Potter, The Last of Us ou encore les classiques de DC Comics. Cette intégration ferait d’Apple un concurrent beaucoup plus redoutable face à Netflix, Disney et Amazon Prime Video, qui dominent actuellement le marché du streaming mondial.

Cependant, plusieurs obstacles demeurent. D’une part, le coût de l’acquisition serait colossal, même en cas de vente partielle. D’autre part, une telle opération soulèverait sans doute des questions réglementaires aux États-Unis, notamment en matière de concurrence. Enfin, Apple devrait réussir à intégrer harmonieusement les équipes et les contenus d’HBO Max sans dénaturer son identité visuelle et éditoriale. Sans parler d'une potentielle nouvelle augmentation de prix pour les clients.

Malgré ces défis, cette possible acquisition témoigne d’une ambition grandissante d’Apple dans le divertissement. Après des années centrées sur la production originale, le groupe semble désormais prêt à enrichir son offre avec des contenus cultes afin de transformer Apple TV en une véritable plateforme de référence mondiale.