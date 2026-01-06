Le nouvel Apple Store de Montréal ouvrira le 16 janvier

L'Apple Store du centre-ville de Montréal s'apprête à tourner une page importante de son histoire. Après 18 ans passés au même endroit, la boutique emblématique de la rue Sainte-Catherine déménage à quelques dizaines de mètres seulement, pour s'installer dans un bâtiment historique entièrement rénové. Ce changement, qui s'inscrit dans la stratégie d'Apple de marier modernité technologique et patrimoine architectural, promet une expérience repensée pour les visiteurs québécois.

Un écrin patrimonial pour la technologie moderne

Le nouvel Apple Sainte-Catherine ouvrira ses portes le 16 janvier à 10 heures du matin heure locale, au croisement des rues Sainte-Catherine et de la Montagne. Contrairement à l'architecture contemporaine en aluminium et verre de l'ancien magasin inauguré en 2008, Apple a choisi d'investir un immeuble ancien qu'elle a minutieusement restauré sur trois niveaux. Cette approche rappelle d'autres projets récents de la marque, comme l'Apple Tower Theatre à Los Angeles ou l'Apple Carnegie Library à Washington, où l'entreprise de Cupertino réussit à intégrer ses codes esthétiques tout en préservant le caractère historique des lieux.

L'espace de vente devrait être considérablement agrandi par rapport aux 830 m² actuels, désormais insuffisants face à l'affluence et à l'élargissement de la gamme de produits Apple. Les trois étages offrent aussi la possibilité d'aménager des zones dédiées aux ateliers Today at Apple et potentiellement des espaces de service technique.

Image iPhone in Canada

Catherine Potvin signe l'identité visuelle de l'ouverture

Pour célébrer cet événement, Apple s'est associée à Catherine Potvin, artiste montréalaise, qui a créé une illustration vibrante mêlant références culturelles locales et produits Apple en situation. Son œuvre habille temporairement les façades du magasin et ornera les sacs offerts aux premiers clients les 16 et 17 janvier. L'artiste animera également des démonstrations en direct sur iPad pendant le week-end d'inauguration.

Un fond d'écran exclusif reprenant son illustration est disponible en téléchargement sur le site dédié à l'Apple Store, une attention devenue tradition lors des grandes ouvertures de boutiques.



