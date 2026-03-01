Apple se prépare à un mois de mars mouvementé en Apple Store

Apple s'apprête à vivre une semaine intense avec des annonces de nouveaux produits. Les employés en boutique sont déjà en mode préparation pour une "ruée massive" de clients, comparable à celle observée lors des lancements des nouveaux iPhone.

Mars 2026 pourrait être aussi tendu qu'une sortie d'iPhone

Apple a prévenu ses employés en boutique de se préparer à une “ruée massive” de clients cette semaine, et plus globalement durant tout le mois de mars, selon une information révélée par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg. L’ambiance dans les Apple Store serait comparable à celle qui précède le lancement annuel des nouveaux iPhone en automne, un niveau de préparation rarissime en dehors de cette période.



La raison de cet engouement anticipé ? Une série d’annonces attendue du lundi 2 au mercredi 4 mars, avec pas moins de cinq nouveaux produits sur le point d’être dévoilés. Apple avait elle-même teasé “une grande semaine à venir” la semaine dernière, accompagnant le message d’un logo Apple coloré et d’un court clip mettant en scène le couvercle d’un Mac.

Le produit qui concentre le plus les attentes est un MacBook d’entrée de gamme à prix réduit. En interne, Apple décrirait cet appareil comme une “valeur incroyable”, et l’entreprise y verrait une opportunité de convaincre un grand nombre d’utilisateurs de Windows et de Chromebook de passer à macOS. Son prix de lancement serait compris entre 599 et 799 dollars aux États-Unis, avec une remise de 100 dollars pour les étudiants et enseignants éligibles. En espérant que la conversion européenne soit avantageuse.



Ce MacBook low-cost tournerait sous la puce A18 Pro, celle qui équipe déjà l’iPhone 16 Pro, plutôt qu’une puce M de nouvelle génération. Il serait doté d’un écran de 12,9 pouces, de 8 Go de RAM, et de ports USB-C standards sans Thunderbolt. Comme l’iBook du début des années 2000, il serait disponible en plusieurs coloris vifs : jaune, vert, bleu et rose.



Au-delà de ce nouveau MacBook, d’autres appareils pourraient être annoncés dans la foulée : un iPhone 17e avec la puce A19, un iPad Air passant au M4, un iPad 12 intégrant l’A18, un MacBook Air avec le M5, et des MacBook Pro déclinés en M5 Pro et M5 Max.



Une semaine qui s’annonce décisive pour Apple et potentiellement l’une des plus actives de l’année pour ses boutiques.