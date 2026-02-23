Tim Cook mise sur Visual Intelligence et les wearables IA

Tim Cook pousse fortement les wearables IA, notamment un pendentif AI et des AirPods équipés de caméras. Ses nombreuses mentions de la fonctionnalité Visual Intelligence indiquent clairement la direction prise par Apple. Selon Mark Gurman dans sa dernière newsletter « Power On », ces indices pointent vers une nouvelle catégorie de produits.

Visual Intelligence

Visual Intelligence, composante d'Apple Intelligence, analyse le contenu d'images ou photos pour répondre aux requêtes. Actuellement, elle repose sur ChatGPT d'OpenAI, mais Apple développe ses propres modèles visuels. Si cela s'avère concluant, cette technologie deviendra centrale pour rendre les dispositifs portables - wearables - plus puissants et utiles.

Cook a mis en avant Visual Intelligence lors de la conférence sur les résultats du trimestre des fêtes de fin d'années 2025, la qualifiant de fonctionnalité très populaire d'Apple Intelligence. Lors d'une réunion interne, il a souligné l'« énorme avantage » d'Apple grâce à ses 2,5 milliards d'appareils installés.



Bien que l'outil actuel soit un intermédiaire vers OpenAI et Google, Gurman voit dans cette promotion un signe fort : le patron prépare le remplacement par des modèles maison. Cela ouvrirait la voie à de nouveaux matériels.



Ce n'est pas une première. En 2013, Cook vantait les capteurs avant l'Apple Watch. Il a fait de même pour la réalité augmentée avant le Vision Pro. Notre confrère y voit un schéma récurrent.

3 produits à venir

Côté hardware, les AirPods avec caméras (basse résolution ou infrarouge) pourraient arriver fin 2026. Ils offriraient à l'IA une vue du monde, sans monture, comme des lunettes intelligentes. Les Apple Glass (style Meta Ray-Ban) sont aussi attendues fin 2026, avec une version AR complète plus tard. Un pendentif IA avec caméra est également évoqué. Usages possibles : identifier des ingrédients sur une assiette, navigation intuitive (« tourne à gauche au panneau »), rappels contextuels.



Cependant, les défis sont nombreux : miniaturisation extrême des caméras, bande passante, améliorations de Siri et l'IA contextuelle. Apple a les compétences, mais ces wearables ne seront pas prêts avant un ou deux ans.



Finalement, peu importe le délai de commercialisation, il faut surtout voir ce que les clients en pensent. Est-ce qu'Apple va créer une nouvelle expérience de qualité avec tout cela, ou juste une niche comme avec le Vision Pro ?