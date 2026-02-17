Apple accélère sur trois appareils IA : lunettes connectées, un pendentif et des AirPods

Selon un tout nouveau rapport de Bloomberg daté de ce mardi 17 février 2026, Apple intensifie ses efforts sur trois nouveaux dispositifs portables centrés sur l'intelligence artificielle, tous connectés à l'iPhone et intégrant une version plus avancée de Siri (en développement, avec une version chatbot prévue pour iOS 27, reposant sur des modèles d'IA développés par Google). Ces appareils intègrent des caméras pour permettre à l'IA de « voir » l'environnement de l'utilisateur et de répondre à des questions contextuelles.

Lunettes intelligentes (Apple Glass)

Le premières lunettes IA d'Apple, conçues pour rivaliser avec les Ray-Ban Meta, sont en phase avancée : des prototypes ont été fournis à l'équipe d'ingénierie hardware, et la production pourrait démarrer dès décembre 2026, pour un lancement public ciblé en 2027.

Caméras : Système avancé avec une caméra haute résolution pour capturer photos et vidéos, et une seconde caméra dédiée à la vision par ordinateur (fournissant du contexte environnemental à Siri, mesure de distances similaire au LiDAR des iPhone). Apple vise une qualité supérieure pour se différencier de Meta.

: Système avancé avec une caméra haute résolution pour capturer photos et vidéos, et une seconde caméra dédiée à la vision par ordinateur (fournissant du contexte environnemental à Siri, mesure de distances similaire au LiDAR des iPhone). Apple vise une qualité supérieure pour se différencier de Meta. Pas d'écran : Aucun affichage intégré dans les verres ; l'interface est vocale via Siri.

: Aucun affichage intégré dans les verres ; l'interface est vocale via Siri. Fonctionnalités : Interactions avec Siri, appels téléphoniques, écoute de musique, prise de photos/vidéos, reconnaissance d'objets (questions sur ce que l'on regarde), navigation détaillée à pied, version de Visual Intelligence (lecture de textes physiques comme des dates d'événements pour ajout automatique au calendrier), rappels contextuels, traduction en temps réel.

: Interactions avec Siri, appels téléphoniques, écoute de musique, prise de photos/vidéos, reconnaissance d'objets (questions sur ce que l'on regarde), navigation détaillée à pied, version de Visual Intelligence (lecture de textes physiques comme des dates d'événements pour ajout automatique au calendrier), rappels contextuels, traduction en temps réel. Qualité et design : Accent mis sur une construction premium avec matériaux haut de gamme (éléments en acrylique inclus) pour un « feeling » luxueux. Apple a abandonné l'idée de partenariat avec une marque existante et développe ses propres montures. Disponibles en plusieurs tailles et couleurs, avec potentiellement plus de styles à venir.

: Accent mis sur une construction premium avec matériaux haut de gamme (éléments en acrylique inclus) pour un « feeling » luxueux. Apple a abandonné l'idée de partenariat avec une marque existante et développe ses propres montures. Disponibles en plusieurs tailles et couleurs, avec potentiellement plus de styles à venir. Autonomie : Batterie et composants intégrés dans la monture pour un usage toute la journée comme compagnon IA.

Pin/Pendentif IA

Le projet est encore aux premiers stades et pourrait être annulé, mais s'il se poursuit, un lancement pourrait intervenir dès 2027.

Caméras : Caméra basse résolution toujours active pour fournir des insights visuels à l'IA (pas de capture photo/vidéo).

: Caméra basse résolution toujours active pour fournir des insights visuels à l'IA (pas de capture photo/vidéo). Microphone : Inclus pour interagir vocalement avec Siri. Certains employés Apple le considèrent comme les « yeux et oreilles » de l'iPhone.

: Inclus pour interagir vocalement avec Siri. Certains employés Apple le considèrent comme les « yeux et oreilles » de l'iPhone. Positionnement : Accessoire iPhone (non autonome), avec puce dédiée similaire à celle des AirPods (peu puissante ; traitement principal sur l'iPhone).

: Accessoire iPhone (non autonome), avec puce dédiée similaire à celle des AirPods (peu puissante ; traitement principal sur l'iPhone). Haut-parleur : Possibilité d'en inclure un pour des conversations bidirectionnelles avec Siri, mais non décidé.

: Possibilité d'en inclure un pour des conversations bidirectionnelles avec Siri, mais non décidé. Fixation : Clip pour chemise ou sac, ou trou pour le porter en pendentif autour du cou.

L'AI Pin de Human (un échec).

AirPods avec caméras

Le développement est plus avancé que pour le pin ; un lancement pourrait survenir dès cette année (2026), en plus des AirPods Pro 3.

Caméras : Basse résolution, destinées à fournir des informations à l'IA (pas pour capturer des photos/vidéos), similaire au pin.

Siri et la domotique ?

Bien que Siri ait subi de (nombreux) retards (nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence absentes des premières bêtas iOS 26.4), Apple poursuit une version chatbot plus intelligente pour iOS 27.



À plus long terme, Apple travaille sur des lunettes intelligentes avec affichage AR (mais plusieurs années de retard), un hub domestique avec écran intelligent (possible fin 2026), une version améliorée avec bras robotisé (2027), un nouveau HomePod, et un capteur intérieur compact pour sécurité et domotique.



Ces projets s'inscrivent dans une stratégie plus large d'Apple pour concurrencer Meta, OpenAI et d'autres dans les wearables IA contextuels, en gardant l'iPhone au centre du système. Mais connaissant Apple, la société prendre un angle différent, pour se démarquer et, surtout, être utile aux utilisateurs. La technologie pour la technologie, ce n'est pas Apple.