YouTube lance officiellement son application sur Apple Vision Pro

Après deux ans d’attente, YouTube débarque enfin en application native sur Apple Vision Pro. Disponible dès ce 12 février 2026 sur visionOS, elle apporte une vraie expérience immersive — jusqu’en 8K sur les modèles équipés de la puce M5 — et comble l’un des plus gros manques du casque spatial d’Apple.

YouTube débarque enfin nativement sur Apple Vision Pro

Après presque deux ans d’attente, les possesseurs d’Apple Vision Pro peuvent enfin souffler : l’application YouTube officielle est arrivée sur visionOS. Lancée ce 12 février 2026, cette application native met fin à une absence qui avait marqué le lancement du casque en février 2024.

À ses débuts, le Vision Pro avait déçu une partie de ses utilisateurs par l’absence de plusieurs applications phares, dont YouTube. Google avait alors indiqué que le développement était en cours, invitant les utilisateurs à passer par Safari en attendant. Une solution de fortune qui n’a jamais vraiment convaincu. En parallèle, plusieurs applications tierces avaient vu le jour sur l’App Store, proposant une expérience plus adaptée au casque. Mais Google, estimant que ces apps violaient ses conditions d’utilisation, avait obtenu leur retrait pur et simple par Apple.

Cette fois, c’est la version officielle qui s’installe. L’application YouTube pour visionOS propose l’ensemble des fonctionnalités classiques : abonnements, historique de visionnage, playlists, onglet Shorts… Mais elle va plus loin en exploitant les capacités uniques du Vision Pro. Les vidéos 3D, 360° et VR180 sont pleinement prises en charge, offrant une immersion bien supérieure à celle d’un simple navigateur. Les utilisateurs peuvent également regarder leurs vidéos préférées dans les environnements intégrés de visionOS, transformant leur salon ou un paysage virtuel en véritable cinéma personnel.

Et pour les heureux possesseurs de la toute dernière version d’Apple Vision Pro équipée de la puce M5, l’expérience monte encore d’un cran : ils peuvent profiter des vidéos YouTube en 8K ! Grâce à la puissance accrue du nouveau processeur, cette résolution ultra-élevée offre une netteté et une clarté exceptionnelles, particulièrement appréciables dans les environnements immersifs de visionOS.

Disponible dès aujourd’hui sur l’App Store, cette arrivée comble un vide important et devrait renforcer l’attrait du Vision Pro auprès des amateurs de vidéo. Après des mois de contournements et de promesses, YouTube devient enfin un argument solide pour les utilisateurs du casque spatial d’Apple.

Reste à voir si d’autres grandes plateformes suivront rapidement cet exemple pour enrichir encore l’écosystème visionOS ou même si Google proposera d'autres de ses applications les plus populaires.

Télécharger l'app gratuite YouTube for visionOS