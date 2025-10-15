L’application Apple Vision Pro arrive sur iPadOS 26.1

À l'occasion de la sortie d'un nouveau Vision Pro M5, l'application dédiée s'apprête également à débarquer sur iPad d'ici deux à trois semaines, en même temps que la sortie de l'appareil. Bien qu'elle soit déjà disponible sur iPhone, l'expérience sera encore plus confortable sur un grand écran pour ceux qui souhaitent voir ce qui se passe dans le casque.

L’application Apple Vision Pro arrive sur iPad

Apple continue d’étendre son écosystème spatial en annonçant l’arrivée prochaine de l’application Apple Vision Pro sur iPad, prévue avec la mise à jour iPadOS 26.1 attendue entre fin octobre et début novembre. Déjà lancée sur iPhone depuis la version iOS 18.4 au printemps dernier, cette application permettra aux utilisateurs d’iPad de gérer et de découvrir leur expérience Vision Pro sans avoir à porter le casque à chaque fois.

L’app offrira plusieurs fonctions clés, dont la possibilité de mettre en file d’attente des applications et jeux à installer sur le Vision Pro, d’explorer de nouveaux contenus immersifs, ou encore de consulter une page Discover dédiée aux recommandations et aux nouveautés du moment. Une section My Vision Pro permettra quant à elle d’accéder aux réglages de l’appareil, aux informations techniques (numéro de série, version de visionOS) et à des conseils d’utilisation personnalisés, notamment pour l’audio spatial.

Cette extension vers l’iPad répond à une logique claire : renforcer la complémentarité entre les appareils Apple. L’iPad deviendra un véritable compagnon pour préparer ou gérer son casque, mais aussi un moyen pour les curieux d’explorer l’écosystème spatial sans posséder encore le Vision Pro. Ce mouvement s’inscrit dans la volonté d’Apple d’unifier davantage ses plateformes — iOS, iPadOS et visionOS 26 — pour fluidifier le passage entre les environnements.

Cependant, certains points restent à préciser. Toutes les fonctionnalités ne seront peut-être pas disponibles sur iPad, certaines pouvant rester exclusives au casque. L’expérience dépendra aussi des performances de chaque modèle d’iPad et de sa compatibilité avec iPadOS 26.

À noter que, même si l’application Vision Pro existe déjà sur iPhone, elle n’est toujours pas disponible en France à ce jour. L’App Store français ne propose pas encore le téléchargement de l’app, malgré le lancement officiel du casque Vision Pro dans le pays à l’été 2024. Apple pourrait donc attendre la sortie de la version iPad pour étendre sa disponibilité à d’autres marchés.

Télécharger l'app gratuite Apple Vision Pro